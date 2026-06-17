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В Калуге впервые показали радиоуправляемую модель перспективного истребителя-перехватчика МиГ-41
Радиоуправляемая копия оснащена турбореактивным двигателем тягой 25 кг при собственном весе 17 кг, что даёт тяговооружённость больше единицы.
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В Калуге во время торжеств, посвящённых Дню России, состоялась необычная авиационная премьера. Авиационно-спортивный клуб «РусДжет» впервые публично показал модель перспективного российского истребителя-перехватчика МиГ-41. Шоу с участием радиоуправляемой копии вызвало большой интерес у зрителей, собравшихся на праздничное мероприятие.

Изображение: Скриншот с youtube-канала RusJet (обработано ChatGPT)

Руководитель клуба Павел Лапшов рассказал о технических особенностях представленного образца. Модель оснащена одним турбореактивным двигателем, развивающим тягу 25 кг. Собственный вес аппарата составляет 17 кг, благодаря чему тяговооружённость превышает единицу. Это означает, что модель способна выполнять вертикальные манёвры и уверенно набирать высоту даже с места.

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Особое внимание разработчики уделили системе управления. Для модели МиГ-41 создали сложный механизм отклонения рулевых поверхностей, передних кромок крыла и цельноповоротного стабилизатора. В отличие от многих других летающих копий, эти элементы задействованы на протяжении всего полёта, а не только на взлёте или при посадке.

Изображение: Скриншот с youtube-канала RusJet (обработано ChatGPT)

Самая интересная инженерная находка — алгоритм работы элеронов. По словам Павла Лапшова, они отклоняются по нестандартной схеме одновременно с поворотом реактивного сопла. Такое решение обеспечивает «запредельную» манёвренность на скорости, близкой к нулевой. Модель способна буквально «висеть» в воздухе и выполнять развороты с минимальным радиусом, что для реального перехватчика может означать способность эффективно работать на малых скоростях и вести бой в ближнем маневренном противостоянии.

Изображение: Скриншот с youtube-канала RusJet (обработано ChatGPT)

Сам МиГ-41 остаётся одним из самых загадочных и ожидаемых проектов ОКБ имени Микояна. В авиационной отрасли неоднократно допускали возможность появления нового перехватчика во второй половине текущего десятилетия. Однако официального подтверждения от разработчика или Министерства обороны пока не поступало. Публичный показ модели в Калуге стал первым случаем, когда широкая публика смогла увидеть, как может выглядеть истребитель будущего. Впрочем, сохраняется и другая возможность: модель могла быть построена по мотивам открытых данных и слухов об облике МиГ-41, не имея прямого отношения к реальному проекту. Официальных комментариев от ОКБ Микояна на этот счёт не поступало.

#калуга #модель #миг-41 #youtube-канал #радиоуправляемые модели #rc-модель #авиамоделизм #авиамодельный клуб #русджет
Источник: www1.ru
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