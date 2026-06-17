Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
This_is_the_way
Трасса «Колыма» начала уходить под землю после резкого потепления — фуры застревают в грязи
Федеральную трассу Р-504 «Колыма» между Якутией и Магаданской областью размыло из-за аномального тепла. На отдельных участках дорога стала непроходимой — около десяти фур встали в Магаданской области, а в Якутии часть трассы затопило водой. Местные жители связывают беды на «Колыме» с якобы столетним проклятием, которое, согласно легенде, действует до 2032 года.
реклама

Федеральная автомобильная магистраль Р-504, более известная как «Колыма», оказалась в критическом состоянии. Дорога, связывающая Якутию и Магаданскую область, серьёзно пострадала от внезапного потепления, отдельные отрезки трассы стали труднопроходимыми.

Изображение: ChatGPT

На участке в сторону якутского посёлка Хандыга грунт превратился в грязевую кашу. В Магаданской области на перегоне между населёнными пунктами Герба и Омсукчан застряли около десятка тяжёлых фур — большегрузы буквально увязли в раскисшей земле. У села Артык в Якутии часть дороги оказалась затопленной талыми водами.

реклама

Причина — резкий перепад температур. Ещё 11 июня на трассе лежал снег, но уже через несколько дней воздух прогрелся настолько, что снежный покров растаял за считаные часы. По прогнозам синоптиков, в ближайшее время столбик термометра может подняться до +20 градусов. Вода пропитала верхние слои почвы, и дорожное покрытие потеряло твёрдость. Ситуация усугубляется свойствами вечной мерзлоты: при быстром оттаивании грунт проседает, и асфальт начинает «плыть» прямо под колёсами машин.

Водители большегрузов бьют тревогу. Без экстренного ремонта регион может остаться без полноценного автомобильного сообщения. А ведь по «Колыме» в Магаданскую область и Якутию доставляют топливо, продукты питания, стройматериалы — всё, без чего жизнь в этих суровых краях невозможна. При этом погода не даёт надежды на улучшение: температура продолжит расти, и дорога станет ещё более опасной для дальнобойщиков.

Местные жители издавна называют «Колыму» самой загадочной и аномальной трассой страны. Дорога окутана мрачными легендами. Её строили в 1930-х годах заключённые при морозах до -50°С, на вечной мерзлоте, без связи и нормальной инфраструктуры. Тогда за «Колымой» закрепилось второе, мрачное название: «Дорога костей».

Среди местных ходит поверье, что на трассе якобы лежит столетнее проклятие — с 1932 по 2032 год. Также есть странное совпадение: протяжённость магистрали составляет ровно 2032 километра. Жители связывают участившиеся аварии и происшествия на «Колыме» именно с этим сроком. Однако доказанных фактов, подтверждающих существование столетнего проклятия на трассе «Колыма», нет. Есть тяжелая трасса и суровый климат.

#россия #якутия #магаданская область #гулаг #колыма #аномалия #р-504 «колыма» #трасса #федеральная трасса
Источник: prufy.ru
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Ученые утверждают – в космосе у человека меняется восприятие и ощущение собственного «я»
Физики приблизились к разгадке пятой силы природы - её связывают с тёмной материей и тёмной энергией
На железные дороги вышли восьмиосные полувагоны «БАМ» грузоподъёмностью свыше 150 тонн
Heroes of Might and Magic Olden Era уже продаётся со скидкой — спустя полтора месяца после релиза
BMW и SOLARWATT создали систему превращающую электромобили Neue Klasse в мобильные АКБ для дома
Турбоэлектрический самолёт Electra с фюзеляжем «двойной пузырь» обещает экономию топлива 17%
Незаконные раскопки позволили найти в Риме императорскую виллу с мозаиками
Экономист Михаил Хазин считает причиной задержек с выпуском МС-21 финансовые механизмы
«Хаббл» сфотографировал звёздный рой в необычной галактике размером 12 тысяч световых лет
В Steam стартовал фестиваль «Играм быть» с доступом к сотням демоверсий ещё не вышедших игр
Учёные назвали возможную причину, по которой мы не слышим сигналы от инопланетян
Критики со всего мира выбрали лучшие фильмы первой половины 2026 года
Эксперт сравнил Ryzen 5 5500X3D и 5600X с Ryzen 5 7500X3D, 7600X и Core Ultra 5 250K Plus в ряде игр
Двигатель со звездообразными цилиндрами, с двойным вихрем и двумя свечами запатентовали в РФ
В NJ Tech сравнили GTX 1080 Ti и RTX 5060 в Crimson Desert и других популярных играх
Создана карта грибной сети Земли длиной 110 квадриллионов км, переносящей в почву 4 млрд т. CO₂
NVIDIA выпустила новый графический драйвер GeForce Game Ready 610.62
В России готовят к выпуску вагон первого класса с увеличенным и перестроенным салоном
Рабочая станция Asus получила 748 ГБ памяти, суперчип Nvidia Grace Blackwell Ultra и цену 99 999$
Tom’s Hardware обновил рейтинг лучших игровых видеокарт — в 2026 году решает программная поддержка

Популярные статьи

Лучшие комедийные фильмы в жанре пародий
10 оптимальных процессоров для игровых ПК, которые можно купить на «Авито» за копейки в 2026 году
Ковбои, роботы и космос: 7 фильмов, где вестерн переплетается с фантастикой
Xbox Series S против игрового ПК – бюджетный гейминг за $400 в 2026 году
Игра «007: First Light» — тень классики или новый облик агента
Обзор игрового ноутбука ASUS ROG Zephyrus Duo (2026) GX651
Тест и выпуск Installer-SH 2.9 — будущее распространения ПО для Linux и FreeBSD
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter