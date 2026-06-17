Федеральную трассу Р-504 «Колыма» между Якутией и Магаданской областью размыло из-за аномального тепла. На отдельных участках дорога стала непроходимой — около десяти фур встали в Магаданской области, а в Якутии часть трассы затопило водой. Местные жители связывают беды на «Колыме» с якобы столетним проклятием, которое, согласно легенде, действует до 2032 года.

Федеральная автомобильная магистраль Р-504, более известная как «Колыма», оказалась в критическом состоянии. Дорога, связывающая Якутию и Магаданскую область, серьёзно пострадала от внезапного потепления, отдельные отрезки трассы стали труднопроходимыми.

Изображение: ChatGPT

На участке в сторону якутского посёлка Хандыга грунт превратился в грязевую кашу. В Магаданской области на перегоне между населёнными пунктами Герба и Омсукчан застряли около десятка тяжёлых фур — большегрузы буквально увязли в раскисшей земле. У села Артык в Якутии часть дороги оказалась затопленной талыми водами.

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Причина — резкий перепад температур. Ещё 11 июня на трассе лежал снег, но уже через несколько дней воздух прогрелся настолько, что снежный покров растаял за считаные часы. По прогнозам синоптиков, в ближайшее время столбик термометра может подняться до +20 градусов. Вода пропитала верхние слои почвы, и дорожное покрытие потеряло твёрдость. Ситуация усугубляется свойствами вечной мерзлоты: при быстром оттаивании грунт проседает, и асфальт начинает «плыть» прямо под колёсами машин.

Водители большегрузов бьют тревогу. Без экстренного ремонта регион может остаться без полноценного автомобильного сообщения. А ведь по «Колыме» в Магаданскую область и Якутию доставляют топливо, продукты питания, стройматериалы — всё, без чего жизнь в этих суровых краях невозможна. При этом погода не даёт надежды на улучшение: температура продолжит расти, и дорога станет ещё более опасной для дальнобойщиков.

Местные жители издавна называют «Колыму» самой загадочной и аномальной трассой страны. Дорога окутана мрачными легендами. Её строили в 1930-х годах заключённые при морозах до -50°С, на вечной мерзлоте, без связи и нормальной инфраструктуры. Тогда за «Колымой» закрепилось второе, мрачное название: «Дорога костей».

Среди местных ходит поверье, что на трассе якобы лежит столетнее проклятие — с 1932 по 2032 год. Также есть странное совпадение: протяжённость магистрали составляет ровно 2032 километра. Жители связывают участившиеся аварии и происшествия на «Колыме» именно с этим сроком. Однако доказанных фактов, подтверждающих существование столетнего проклятия на трассе «Колыма», нет. Есть тяжелая трасса и суровый климат.