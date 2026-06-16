Прототип успешно работал под реальным солнечным светом, вырабатывая достаточно топлива для питания миниатюрной диорамы на выставке Expo 2025 в Осаке.

Учёные из Исследовательского центра искусственного фотосинтеза Университета Осаки Метрополитан (совместно с Iida Group Holdings) разработали систему, которая производит жидкое топливо. В данном случае конечный продукт — муравьиная кислота, которая может хранить энергию для последующего использования. Сердце системы — электролизер, преобразующий электричество от солнечных панелей в химическую энергию.

Изображение: scitechdaily.com

Главная проблема таких устройств: солнце светит непостоянно. Обычно для поддержания максимальной эффективности применяют технологию MPPT (отслеживание точки максимальной мощности), которая постоянно регулирует напряжение и ток. Но MPPT требует батарей и дополнительной электроники. Команда под руководством доцента Ясуо Мацубара и профессора Ютака Амао пошла другим путём. Они перепроектировали сам электролизёр, использовав специальный твёрдый электролит. В новой конструкции электролизер выполняет функцию MPPT автоматически, без внешних контроллеров и накопителей энергии.

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При увеличении солнечной активности электролизёр нагревается. Система спроектирована так, что при нагревании его электрическое сопротивление падает, и ток начинает течь свободнее. Таким образом, устройство само подстраивается под меняющиеся условия освещения в течение дня. Это делает производство топлива более стабильным и полностью автоматическим, избавляя от дорогих батарей и сложной электроники.

Испытания под реальным солнцем подтвердили эффективность. Прототип стабильно вырабатывал муравьиную кислоту даже при переменной облачности. Профессор Мацубара отметил, что они были уверены в успехе, поскольку ранее демонстрировали технологию на совместном павильоне Iida Group и Университета Осаки во время выставки Expo 2025. Система вырабатывала достаточно муравьиной кислоты, чтобы питать миниатюрный диорама-макет в павильоне. Исследование опубликовано в журнале EES Solar. Учёные полагают, что их разработка может стать основой для недорогих и автономных домашних систем хранения солнечной энергии в химическом виде.