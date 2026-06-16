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Гипотеза о существовании девятой планеты за Нептуном получила очередной противоречивый сигнал
Если она и существует, то, вероятно, находится дальше 500 астрономических единиц от Солнца, что делает её обнаружение чрезвычайно сложной задачей даже для современных телескопов.
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Охота за Девятой планетой — возможно, самой интригующей загадкой Солнечной системы только что получила новый неожиданный поворот. Идея о том, что далеко за орбитой Нептуна скрывается неизвестный массивный мир, эксплуатируется как минимум с 1930-х годов, когда астрономы пытались объяснить странности движения Урана гипотетической Планетой X. В 1990-х пересчёт массы Нептуна снял те противоречия, но в 2016 году Константин Батыгин и Майк Браун из Калифорнийского технологического института предложили новую теорию.

Изображение: ChatGPT

Они обратили внимание на Пояс Койпера — огромную область карликовых планет, астероидов и прочего материала за Нептуном, включающую Плутон. Многие транснептуновые объекты (ТНО) движутся не по тем орбитам, которые предсказывала бы гравитация Солнца. Их траектории напоминают путь Луны, которая, обращаясь вокруг Солнца вместе с Землёй, описывает дополнительную спираль из-за земного притяжения. Батыгин и Браун предположили: нечто массивное воздействует на ТНО.

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Изначально идею встретили скептически, но наблюдения стали всё яснее указывать на беспорядок в дальних орбитах. В 2018 году, например, обнаружили 2017 OF201 — кандидата в карликовые планеты диаметром около 700 км с сильно вытянутой эллиптической орбитой. Либо древнее столкновение выбросило его на такой путь, либо гравитация невидимой планеты.

Но тут появляется проблема: если девятая планета существует, почему её до сих пор не нашли? Кто-то говорит, что данных с Пояса Койпера недостаточно для выводов. Другие предлагают альтернативы: кольцо обломков или даже небольшая чёрная дыра. Однако главная трудность в том, что внешнюю Солнечную систему наблюдают слишком мало времени. У объекта 2017 OF201 период обращения — около 24 000 лет. Чтобы заметить гравитационные аномалии, нужно четыре-пять оборотов.

Открытие объекта 2023 KQ14 наносит новый удар по теории Девятой планеты. Это четвёртый по счёту седноид — тело с очень вытянутой, но при этом стабильной орбитой. Такая стабильность означает, что никакая крупная невидимая планета не нарушает его путь. Если Планета 9 и существует, то находиться она должна дальше 500 астрономических единиц от Солнца.

В итоге, возможность существования массивной планеты ещё остаётся. Но возможности человечества её обнаружить крайне ограничены. Даже беспилотному зонду (на основе скорости New Horizons) потребовалось бы 118 лет, чтобы долететь до предполагаемой области. Остаётся полагаться на наземные и космические телескопы. А они постепенно открывают всё новые астероиды и далёкие объекты. 

#космос #nasa #астрономия #солнечная система #нептун #пояс койпера #девятая планета #астрономическая единица
Источник: scitechdaily.com
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