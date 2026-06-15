«Росатом» провёл генеральную репетицию загрузки ядерного топлива на строящейся АЭС «Аккую» в Турции. Операция позволяет отработать все процедуры обращения с топливом перед реальным физическим пуском и подготовиться к холодно-горячей обкатке оборудования.

На атомной электростанции «Аккую», которую «Росатом» строит в Турции, завершилась загрузка имитационных тепловыделяющих сборок в реакторную установку первого энергоблока. Всего в активную зону последовательно поместили 163 имитатора. Изделия изготовлены на Новосибирском заводе химконцентратов (предприятие топливного дивизиона «Росатома»). По своим конструктивным особенностям, массе и габаритам они полностью копируют реальные ядерные топливные сборки, но не содержат делящихся материалов.

Изображение: strana-rosatom.ru

Сергей Буцких, генеральный директор компании «Аккую Нуклеар» (оператор проекта), назвал эту операцию генеральной репетицией перед загрузкой настоящего ядерного топлива. На имитаторах персонал отрабатывает все транспортно-технологические процедуры в условиях, максимально приближённых к реальным. Задействуется перегрузочная машина — тот самый механизм, который в будущем будет перемещать кассеты с ураном. Специалисты проверяют точность и безопасность каждого движения, синхронность работы систем и соблюдение всех регламентов.

Изображение: strana-rosatom.ru

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Загрузка имитаторов — это один из финальных этапов, перед так называемой холодно-горячей обкаткой реакторной установки. Сразу после того как все 163 имитатора встанут на свои места, реактор соберут и начнут готовить к следующим испытаниям. На этапе обкатки оборудование будет работать без ядерного топлива. Специалисты проверят гидравлические характеристики, герметичность первого контура, работу насосов и клапанов. Только после этого, если всё пройдёт штатно, последует физический пуск — то есть первая управляемая цепная реакция и загрузка уже настоящих тепловыделяющих сборок.

Изображение: strana-rosatom.ru

АЭС «Аккую» — первая атомная электростанция, строящаяся в Турецкой Республике. Проект реализуется по модели BOO (Build — Own — Operate), то есть «строй — владей — эксплуатируй». «Росатом» выступает не только подрядчиком, но и инвестором, и будущим оператором станции.