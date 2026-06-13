Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
This_is_the_way
В России создали устройство для автоматической смены 4-тонных деталей на станках
Холдинг «СТАН» (входит в «Ростех») разработал систему смены заготовок для обрабатывающих центров 2000 VH. Устройство размером 1,6×1,6 м в базовой версии переустанавливает детали массой до 2 тонн, с возможностью расширения до 2 метров и 4 тонн. Решение полностью интегрировано в отечественную систему ЧПУ и призвано заменить в авиа- и оборонной промышленности иностранные аналоги DMG MORI, Mazak, Doosan и китайских производителей.
реклама

Специалисты холдинга «СТАН» (входит в госкорпорацию «Ростех») создали комплекс для автоматизированной смены тяжёлых заготовок на станках модели 2000 VH. Разработка велась на предприятии НПО «Станкостроение» в городе Стерлитамак. Новая система позволит заменять детали в рабочей зоне станка, минимизируя простои и повышая производительность.

Изображение: ChatGPT

Габариты комплекса — 1,6 на 1,6 метра. В стандартной комплектации оно рассчитано на быструю смену заготовок весом до 2 тонн. При этом конструкция допускает модернизацию: стол может быть расширен до 2 метров, а грузоподъёмность — увеличена до 4 тонн.

реклама

Главный конструктор НПО «Станкостроение» Валерий Зинов назвал проект уникальным. По его словам, это первое в РФ комплексное решение для автоматизации тяжёлого машиностроения, полностью интегрированное с отечественными системами ЧПУ. Ранее аналогичные устройства поставлялись только из-за рубежа. Зинов подчеркнул, что разработка направлена на замену импортных систем в критических отраслях — авиастроении и ОПК. Реализация проекта начнётся во второй половине 2026 года.

Созданная система смены заготовок завершает концепцию станка 2000 VH как полностью автоматизированного обрабатывающего центра. Сам станок уже имеет внутренние полости, залитые синтетическим гранитом. Это обеспечивает термостабильность и виброустойчивость, а в сочетании с автоматизацией даёт неплохую точность обработки крупногабаритных деталей.

Управляющий директор НПО «Станкостроение» Михаил Исупов заявил, что цель холдинга — вытеснить с российского рынка таких иностранных гигантов, как DMG MORI, Mazak, Doosan, а также китайских конкурентов. Разработка «СТАНа» позволяет не только заместить импорт, но и превзойти его по ряду параметров за счёт изначальной интеграции с отечественным программным управлением.

Новое устройство уже вызвало интерес у крупных машиностроительных предприятий, работающих с тяжёлыми и ответственными деталями. Ожидается, что после запуска серийного производства оно станет одним из ключевых элементов импортозамещения в российском станкостроении.

#ростех #станок #чпу #стан #dmg mori #doosan #mazak
Источник: rostec.ru
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Эксперт сравнил GTX 1060 6 ГБ и RTX 5060 8 ГБ в Crimson Desert и ряде других популярных игр
Paramount и Hasbro приступили к производству нового фильма «Трансформеров»
Выдвинута радикально новая теория зарождения жизни на Земле
AMD согласилась заменить повреждённый Ryzen 9 7950X3D после огласки в соцсетях
Телескоп Джеймса Уэбба обнаружил разницу в 1775 градусов между полушариями на экзопланете WASP-121 b
Подаренный Трампу Катаром президентский борт окрасили в белый, красный и синий цвета
Российский холдинг «АГР» начал продажи своего первого автомобиля бренда Jeland за 2,3 млн рублей
Функции Windows 11 Copilot+ будут доступны на ПК с видеокартами GeForce RTX с 6 Гб памяти
На заводе Haval в Тульской области выпустили 500-тысячный автомобиль
Аэропорт в Амстердаме испытывает электрический тягач TaxiBot для буксировки самолётов
Процессоры AMD заняли 15 из 15 мест в рейтинге Amazon US
iPhone 18 Pro получит новый цвет «Тёмная вишня» и проблему царапин от предшественника
Прототип флагманской видеокарты серии RTX 20 Super с 12 ГБ VRAM появился на eBay почти за $1700
AMD не выплатила вознаграждение исследователю, обнаружившему критический баг
Реактор ИТЭР во Франции получил ключевые комплексы от «Росатома»
Пентагон опубликовал новую партию файлов об НЛО
Microsoft и AMD сократили время загрузки игр на 95% с помощью технологии Advanced Shader Delivery
В Австралии продают целый город за цену однокомнатной квартиры в Москве
В Xbox сообщили об успешном ходе работы над The Elder Scrolls VI
BYD анонсировала на июль выпуск электрического спорткара Denza Z с максимальной скоростью 350 км/ч

Популярные статьи

Почему Ryzen 5600 до сих пор тянет всё
7 детективных сериалов с тягучей атмосферой для поклонников «Острых предметов»
Лучшие игровые видеокарты лета 2026 года с ценой от 10000 до 33000 рублей — новые и с «Авито»
Подборка неплохих фильмов про пустеющие города
Fable для Xbox и эффект «зловещей долины» – главная проблема игр с передовой графикой
Проект «Конец света» — субъективный обзор научно-фантастического фильма
Почему режиссёр Терренс Малик снимает самое актуальное кино
10 криптовалют, которые могут выиграть от массового внедрения Telegram
Галлюцинации искусственного интеллекта: финал разбора сгенерированных баг-репортов для Installer-SH
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter