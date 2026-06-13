Холдинг «СТАН» (входит в «Ростех») разработал систему смены заготовок для обрабатывающих центров 2000 VH. Устройство размером 1,6×1,6 м в базовой версии переустанавливает детали массой до 2 тонн, с возможностью расширения до 2 метров и 4 тонн. Решение полностью интегрировано в отечественную систему ЧПУ и призвано заменить в авиа- и оборонной промышленности иностранные аналоги DMG MORI, Mazak, Doosan и китайских производителей.

Специалисты холдинга «СТАН» (входит в госкорпорацию «Ростех») создали комплекс для автоматизированной смены тяжёлых заготовок на станках модели 2000 VH. Разработка велась на предприятии НПО «Станкостроение» в городе Стерлитамак. Новая система позволит заменять детали в рабочей зоне станка, минимизируя простои и повышая производительность.

Изображение: ChatGPT

Габариты комплекса — 1,6 на 1,6 метра. В стандартной комплектации оно рассчитано на быструю смену заготовок весом до 2 тонн. При этом конструкция допускает модернизацию: стол может быть расширен до 2 метров, а грузоподъёмность — увеличена до 4 тонн.

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Главный конструктор НПО «Станкостроение» Валерий Зинов назвал проект уникальным. По его словам, это первое в РФ комплексное решение для автоматизации тяжёлого машиностроения, полностью интегрированное с отечественными системами ЧПУ. Ранее аналогичные устройства поставлялись только из-за рубежа. Зинов подчеркнул, что разработка направлена на замену импортных систем в критических отраслях — авиастроении и ОПК. Реализация проекта начнётся во второй половине 2026 года.

Созданная система смены заготовок завершает концепцию станка 2000 VH как полностью автоматизированного обрабатывающего центра. Сам станок уже имеет внутренние полости, залитые синтетическим гранитом. Это обеспечивает термостабильность и виброустойчивость, а в сочетании с автоматизацией даёт неплохую точность обработки крупногабаритных деталей.

Управляющий директор НПО «Станкостроение» Михаил Исупов заявил, что цель холдинга — вытеснить с российского рынка таких иностранных гигантов, как DMG MORI, Mazak, Doosan, а также китайских конкурентов. Разработка «СТАНа» позволяет не только заместить импорт, но и превзойти его по ряду параметров за счёт изначальной интеграции с отечественным программным управлением.

Новое устройство уже вызвало интерес у крупных машиностроительных предприятий, работающих с тяжёлыми и ответственными деталями. Ожидается, что после запуска серийного производства оно станет одним из ключевых элементов импортозамещения в российском станкостроении.