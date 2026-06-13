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Российский офшорный вертолёт Ми-171А3 приступил к работе на Сахалине
Холдинг «Вертолёты России» передал «Газпрому» первые три серийных Ми-171А3, которые уже прибыли на Сахалин для обслуживания морских нефтегазовых платформ. Машина полностью импортозамещена, сертифицирована по строгим нормам IOGP и способна выполнять полёты над водой на больших удалениях от берега.
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В июне 2026 года фирма «Вертолёты России» (госкорпорация «Ростех») передал компании «Газпром» три серийных офшорных вертолёта Ми-171А3. Аппараты изготовлены на авиазаводе в Улан-Удэ, перелетели на Сахалин и теперь будут обслуживать шельфовые нефтегазовые месторождения. Это первый случай, когда отечественный специализированный вертолёт для работы над морем вышел в реальную эксплуатацию.

Изображение: rostec.ru

Разработка Ми-171А3 велась с 2018 года в конструкторском бюро имени М.Л. Миля. Машина создавалась под требования IOGP (Международной ассоциации производителей нефти и газа) и стала наследием вертолёта Ми-171А2. В начале 2026 года вертолёт с успехом завершил госсертификацию в полностью импортозамещённом облике.

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Главные конструктивные особенности. Впервые на машине семейства Ми-8/17 применён новый укреплённый фюзеляж с изменёнными обводами. Топливные баки повышенной вместительности перенесены в пол грузовой кабины (вместо боковых снаружи). Усилены шасси, добавлена система аварийного приводнения с автоматическим пуском надувных баллонетов. Авариестойкая система топлива предотвращает утечку и пожар в случае жёсткого приводнения.

Изображение: rostec.ru

Силовая установка — два двигателя ВК-2500ПС-03 разработки ОДК (2000 л.с. номинальной, 2700 л.с. в предельном режиме) с автоматической системой управления БАРК-6В-7С. Пилотажно-навигационный комплекс полностью отечественный, со «стеклянной» кабиной и цифровым автопилотом, позволяющим работать над сложной местностью днём и ночью в сложных метеоусловиях.

В грузовом варианте вертолёт способен перевозить до четырёх тонн. При необходимости машина быстро переоборудуется в поисково-спасательную версию: лебёдка, медицинские модули, прожектор, РЛС и оптико-электронная система для поиска в темноте и при плохой видимости людей упавших в воду .

В изготовлении Ми-171А3 задействованы несколько фирмы и заводов: Казанский вертолётный завод (грузовой пол), Арсеньевская авиакомпания «Прогресс» (композиты), окончательная сборка — в Улан-Удэ. В 2024 году показали бизнес-модификацию AURUS на десять пассажиров для корпоративных и перевозок особо важных персон.

#ростех #газпром #сахалин #ми-171а3 #вертолёты россии #улан-удэ #эксплуатация #офшорный вертолёт
Источник: rostec.ru
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