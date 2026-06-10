Транспортный департамент Калифорнии (Caltrans) рассматривает концепцию автобусов, способных развивать скорость от 160 до 225 километров в час. Проект предполагает использование выделенных полос на межштатных трассах.

В настоящее время междугородние автобусы в США едут не быстрее 105 км/ч. Поездка из Сан Франциско в Лос Анджелес занимает от семи до девяти часов. По оценкам Caltrans, скоростные автобусы смогут преодолевать тот же маршрут примерно за три часа, а также связывать небольшие населённые пункты. Ведомство называет концепцию «осуществимой», но признаёт необходимость значительных инвестиций и времени.

Изображение: Qwen

Современные трассы рассчитаны на скорость не выше 137 км/ч. Данное ограничение обусловлено параметрами дороги, включая радиус поворотов и поперечный уклон. В докладе Caltrans отмечается, что при скорости 225 км/ч любое столкновение будет катастрофическим ввиду низкой выживаемости пассажиров. Использование ремней безопасности предлагается сделать обязательным. Для реализации проекта потребуется строительство новых дорог. Скоростные полосы должны иметь ширину не менее 3,7 метра с дополнительными обочинами. Въезды и съезды также потребуют удлинения.

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Существующие тормозные системы автобусов эффективны до 140 км/ч. При превышении 145 км/ч частота отказов значительно возрастает. Для скоростных автобусов потребуются усиленные тормозные системы, специализированные шины, устойчивые к нагреву, активная подвеска и аэродинамический кузов из композитных материалов. На выделенных скоростных участках предлагается использовать автономное управление, поскольку время реакции человека может быть недостаточным.

Автобусная трасса O-Bahn в Аделаиде. Источник фото: popsci.com

Наиболее близким аналогом является нидерландский Superbus, прототип которого на испытаниях развивал скорость до 250 км/ч. Проект не был реализован, так как требовал строительства специальных дорог. В настоящее время единственный экземпляр находится на хранении в Делфтском университете.

В Caltrans сообщили, что в настоящее время оценивают необходимые условия перед принятием решения о возможных испытаниях. Получение общественной поддержки может быть затруднено. Проект высокоскоростной железной дороги между Лос Анджелесом и Сан Франциско, первоначально оценивавшийся в 33 миллиарда долларов с завершением к 2020 году, до сих пор не реализован. Его стоимость превысила 100 миллиардов долларов при существенно меньшей протяжённости маршрута.

Профессор Университета Де Поля Джозеф Швитерман, эксперт в области транспорта, считает идею потенциально полезной, но рекомендует более осторожный подход. По его мнению, целесообразно начать с тестирования на 80 километровом маршруте при скорости 160 км/ч, прежде чем обсуждать полноценное внедрение системы. Он также отмечает, что неизвестно, как пассажиры воспримут поездки на сверхбыстрых автобусах, особенно люди, склонные к укачиванию.