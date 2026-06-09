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Холдинг «Высокоточные комплексы» внедряет автопилот на коммунальную и специализированную технику
Автоматизированные машины способны укладывать асфальт, вывозить породу из карьеров и убирать городские парки без участия человека.
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Холдинг «Высокоточные комплексы», входящий в Госкорпорацию «Ростех», активно наращивает портфель беспилотных решений для различных сфер: от строительства автодорог до добычи полезных ископаемых и уборки городов. Технологии, созданные во ВНИИ «Сигнал» (город Ковров), повышают точность и надёжность спецтехники, а также дают ей возможность функционировать практически круглосуточно, включая тёмное время суток.

Изображение: ChatGPT

Фундаментом автоматизации служат две отечественные разработки: программно-аппаратный комплекс «Прометей» для подвижного наземного транспорта и система точного позиционирования и нивелирования «Филин». Благодаря их совместной работе, к примеру, дорожный каток способен действовать в полностью автономном режиме. Оператору достаточно задать параметры движения в программе либо управлять машиной удалённо — находиться внутри кабины не требуется.

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Руководитель Росавтодора Роман Новиков проинформировал премьер-министра Михаила Мишустина о внедрении беспилотной укладки асфальтового покрытия. Живая демонстрация этой технологии впервые прошла на XII Международной выставке «Дорога-2025» в Минеральных Водах и заслужила одобрение вице-премьера Марата Хуснуллина.

Автоматизация активно шагает и в горную отрасль. В обозримом будущем на одном из предприятий Донецкой Народной Республики карьерные самосвалы, укомплектованные системами ВНИИ «Сигнал», приступят к вывозу породы без участия водителей.

Параллельно специалисты «Высокоточных комплексов» разрабатывают автопилот под названием «Мещера» для тракторов и других сельскохозяйственных машин. А в сфере жилищно-коммунального хозяйства ВНИИ «Сигнал» подписал соглашение с «Меркатор Холдингом» о совместной автоматизации техники для уборки улиц. В перспективе беспилотные уборочные машины смогут самостоятельно и эффективно очищать от листвы и мусора парковые зоны, скверы, парковки и тротуары без постоянного присутствия человека.

#россия #инновации #ростех #беспилотные системы #высокоточные комплексы #дорожная техника #внии сигнал #каток
Источник: rostec.ru
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