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Из законопроекта «Антифрод 2.0» исключили обязательное использование мессенджера «Макс»
Банки и операторы смогут по-прежнему использовать СМС. Также убраны нормы об автоматическом блокировании международных звонков и обязательном указании ИНН при открытии счёта.
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В обновлённой редакции законопроекта о противодействии цифровому мошенничеству («Антифрод 2.0») исчезло требование об обязательном подтверждении платежей и действий клиентов через мессенджер «Макс». Актуальная версия документа опубликована на официальном сайте Государственной Думы.

Согласно доработанному тексту, кредитные организации и операторы сотовой связи сохраняют право идентифицировать клиентов и абонентов с помощью привычных СМС-сообщений. В более ранних вариантах инициативы предлагалось использовать для этих целей так называемый многофункциональный сервис обмена информацией, под которым фактически подразумевался тот же «Макс».

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Помимо этого, из документа исключили ещё несколько положений. Больше не требуется обязательное указание ИНН при оформлении банковского счёта. Также отменили автоматический запрет на приём звонков из-за рубежа без отдельного согласия абонента и требование регистрироваться на крупных интернет-площадках исключительно с использованием адресов электронной почты в российской доменной зоне.

Тем не менее ряд ранее предложенных ограничений сохранился. Законопроект наделяет Банк России правом устанавливать предельное количество платёжных карт, которое может быть зарегистрировано на одного клиента, — не более 20 штук. Эти полномочия закреплены поправками к закону о Центральном банке. При этом законодатели отказались от идеи ограничивать число карт, выпускаемых одним банком для одного клиента, — ранее обсуждалась планка в пять карт на одну кредитную организацию.

В сфере связи законопроект также предусматривает дополнительные меры борьбы с мошенниками. Операторов обяжут блокировать международные звонки, если от абонента не получено явное согласие на их приём. Кроме того, ужесточаются требования к идентификации пользователей услуг связи и владельцев виртуальных телефонных станций.

Первый пакет антифрод-мер был принят ещё в 2025 году. Второй пакет, включающий около 20 инициатив, правительство внесло в Госдуму в декабре 2025-го, а в первом чтении его одобрили в феврале 2026 года. Тем временем Минцифры уже анонсировало третий пакет — «Антифрод 3». Спикер Госдумы Вячеслав Володин также пообещал новые меры: маркировку зарубежных вызовов, защищённые сим-карты для детей и доверенное восстановление доступа к порталу «Госуслуги».

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Источник: rbc.ru
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