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This_is_the_way
Китайский производитель аккумуляторов CATL делает ставку на литий-воздушную технологию
Теоретически такие батареи могут запасать столько же энергии, сколько бензин, и обеспечить пробег более 1600 км без подзарядки.
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Китайская компания CATL, крупнейший в мире производитель аккумуляторов, официально объявила о смене долгосрочного технологического приоритета. Теперь главная ставка сделана на литий-воздушные батареи. Об этом на форуме Equipment Power Forum 2026 заявил главный научный сотрудник компании У Кай.

Изображение: interestingengineering.com

Современные литий-ионные аккумуляторы, которые стоят в большинстве электромобилей, имеют плотность энергии около 250–270 Вт*ч/кг. Это означает, что для большого запаса хода нужны тяжёлые и дорогие батареи. Литий-воздушная технология обещает настоящий прорыв. В теории, её предел составляет около 12 000 Вт*ч/кг, что сопоставимо с обычным бензином. Уже сейчас лабораторные образцы показывают более 1200 Вт*ч/кг. Это в четыре раза больше, чем у массовых электромобилей. Если CATL удастся довести технологию до серийного производства, водители смогут проезжать на одной зарядке более 1600 километров. Это полностью снимает проблему «тревоги запаса хода».

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В литий-воздушных батареях вместо тяжёлого катода используется кислород из окружающего воздуха. Это делает конструкцию намного легче. Но у такого подхода есть недостатки: открытая система чувствительна к влаге и углекислому газу, из-за чего батарея быстро деградирует.

В 2025 году исследователи из Иллинойсского технологического института и Аргоннской лаборатории нашли способ обойти эти ограничения. Они создали твёрдый электролит (вместо жидкого и горючего), который защищает реакцию от внешней среды. Также им удалось запустить четырёхэлектронный химический процесс, который значительно повышает эффективность.

Пока литий-воздушные батареи остаются технологией будущего, компания развивает натрий-ионные аккумуляторы — более дешёвые и стабильные. Они уже устанавливаются на некоторые модели электромобилей (GAC Aion UT, Changan Oshan 520). Но в долгосрочной перспективе CATL нацелена именно на литий-воздушную технологию — прежде всего для тяжёлого транспорта и стабилизации солнечных электростанций.

#китай #электромобили #инновации #catl #запас хода #акб #литий-воздушная батарея
Источник: interestingengineering.com
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