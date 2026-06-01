Глава Росавиации Дмитрий Ядров в интервью информационному каналу «Вести» заявил, что Россия в обозримом будущем обязательно вернётся к созданию сверхзвуковых пассажирских самолётов. По его убеждению, такие машины станут востребованными, поскольку главной ценностью для людей остаётся время .

«Конечно, вернутся, потому что все гонятся за скоростью, мы хотим быстрее передвигаться. И авиация точно к этому придет», — подчеркнул глава ведомства. При этом он отметил, что разработка подобных лайнеров — сложная многогранная задача, требующая учёта всех аспектов экономической эффективности и безопасности полётов .

Ядров напомнил о советских наработках в этой сфере, в частности о легендарном Ту-144. По его словам, этот самоль, ставший первым в мире сверхзвуковым пассажирским лайнером, «появился слишком рано для своего времени» и опередил технологические возможности эпохи .

Тем временем новый российский сверхзвуковой пассажирский самолёт уже получил финальную конфигурацию. Одной из ключевых особенностей проекта стало отсутствие традиционного лобового остекления кабины — так называемая «тёмная кабина». Такое инженерное решение уже вызвало резкую критику со стороны заслуженного лётчика СССР Олега Смирнова, который выразил сомнения в его обоснованности и безопасности.