25 мая 2026 года тягачи в автономном режиме пересекли государственную границу в рамках визита президента РФ в Астану на Евразийский экономический форум.

28 мая 2026 года главе России Владимиру Путину официально сообщили о старте эксплуатации беспилотных грузовых тягачей на основе модели КАМАЗ К5 на трассе, соединяющей Российскую Федерацию и Республику Казахстан. Беспилотная коммерческая транспортировка грузов стартовала тремя днями ранее — 25 мая. Оператором проекта выступает отечественная логистическая фирма NATCAR.

Изображение:Qwen

Грузовики с беспилотным оборудованием успешно пересекли границу РФ и Казахстана проследовав часть маршрута без вмешательства водителя. Это достижение было приурочено к государственному визиту Владимира Путина в Астану, где проходил V Евразийский экономический форум.

Взаимопонимание РФ и и Казахстана в сфере автономных перевозок стало закономерным вехой благодаря протяженной сухопутной границе, разветвленной сети автомобильных трасс и совместным планам по улучшению связи двух стран. Ранее каждая из стран развивала автономные технологии сама по себе. Однако, как подчеркивают эксперты, максимальный эффект от внедрения автономной доставки достигается только при стандартизации требований к самим автомобилям, дорожной инфраструктуре, качеству связи и системам безопасности.

Генеральный директор NATCAR Самат Саттаров заявил, что логистика представляет собой международный механизм, и ограничивать ее внутри одной страны неперспективно. Он выразил уверенность, что глобальные проекты подобного масштаба вытянут автономные перевозки на совершенно иную ступень эффективности.

Фирма NATCAR является одним из галвных операторов автономных транспортных средств на базе КАМАЗ-54901. В автопарке перевозчика насчитывается 18 таких машин, успешно транспортирующих грузы по крупнейшим российским магистралям — М-11 «Нева», ЦКАД (А-113) и трассе М-12 «Восток».

Для NATCAR запуск беспилотной логистики между Казахстаном и Россией стал важной вехой в развитии проекта «Беспилотные логистические коридоры», реализуемого совместно с Министерством транспорта РФ, ПАО «КАМАЗ» и государственной компанией «Автодор». В дальнейшем компания планирует развивать новые векторы для беспилотных систем, чтобы закрепиться на рынке международных грузовых перевозок.