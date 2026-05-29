Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
This_is_the_way
Запущены первые международные грузоперевозки на беспилотных КАМАЗах между Россией и Казахстаном
25 мая 2026 года тягачи в автономном режиме пересекли государственную границу в рамках визита президента РФ в Астану на Евразийский экономический форум.
реклама

28 мая 2026 года главе России Владимиру Путину официально сообщили о старте эксплуатации беспилотных грузовых тягачей на основе модели КАМАЗ К5 на трассе, соединяющей Российскую Федерацию и Республику Казахстан. Беспилотная коммерческая транспортировка грузов стартовала тремя днями ранее — 25 мая. Оператором проекта выступает отечественная логистическая фирма NATCAR.

Изображение:Qwen

Грузовики с беспилотным оборудованием успешно пересекли границу РФ и Казахстана проследовав часть маршрута без вмешательства водителя. Это достижение было приурочено к государственному визиту Владимира Путина в Астану, где проходил V Евразийский экономический форум.

реклама

Взаимопонимание РФ и и Казахстана в сфере автономных перевозок стало закономерным вехой благодаря протяженной сухопутной границе, разветвленной сети автомобильных трасс и совместным планам по улучшению связи двух стран. Ранее каждая из стран развивала автономные технологии сама по себе. Однако, как подчеркивают эксперты, максимальный эффект от внедрения автономной доставки достигается только при стандартизации требований к самим автомобилям, дорожной инфраструктуре, качеству связи и системам безопасности.

Генеральный директор NATCAR Самат Саттаров заявил, что логистика представляет собой международный механизм, и ограничивать ее внутри одной страны неперспективно. Он выразил уверенность, что глобальные проекты подобного масштаба вытянут автономные перевозки на совершенно иную ступень эффективности.

Фирма NATCAR является одним из галвных операторов автономных транспортных средств на базе КАМАЗ-54901. В автопарке перевозчика насчитывается 18 таких машин, успешно транспортирующих грузы по крупнейшим российским магистралям — М-11 «Нева», ЦКАД (А-113) и трассе М-12 «Восток».

Для NATCAR запуск беспилотной логистики между Казахстаном и Россией стал важной вехой в развитии проекта «Беспилотные логистические коридоры», реализуемого совместно с Министерством транспорта РФ, ПАО «КАМАЗ» и государственной компанией «Автодор». В дальнейшем компания планирует развивать новые векторы для беспилотных систем, чтобы закрепиться на рынке международных грузовых перевозок.

#ростех #казахстан #камаз #ростелеком #еаэс #визит #камаз к5 #беспилотные логистические коридоры #дружественные отношения
Источник: rostec.ru
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Метал-группа Sepultura отыграет последний в своей истории концерт в Сан-Паулу
АвтоВАЗ показал Lada Azimut снаружи и внутри в преддверии скорых продаж
Эксперт сравнил Ryzen 5 5500X3D и Core i5-12400F с DDR4 и DDR5 в ряде популярных игр
007 First Light протестировали на ряде бюджетных видеокарт Nvidia от GTX 1650 до RTX 5050
Металлоискатель нашёл в Румынии редкие золотые ожерелья возрастом 3000 лет
Китай отправил синтетические человеческие эмбрионы на орбиту для изучения их развития в космосе
Минтранс России представил законопроект о постоплате парковок на общественное обсуждение
Зрители и критики высоко оценили новый фильм Стивена Спилберга «День раскрытия информации»
Quarterhorse Mk 2.1 – самый быстрый частный беспилотный сверхзвуковой реактивный самолет в мире
GIGABYTE выпустила видеокарту RTX 5060 GAMING OC V2 — на 7 МГц быстрее первой версии
Энтузиаст сравнил игровую производительность пяти поколений PCIe на ПК с RX 9070 и RTX 5070
Россияне активно ищут альтернативные мессенджеры на замену МАКС и Telegram
Китай стал крупнейшим производителем тоннелепроходческих щитов и поставляет их в 36 стран
Европа рискует стать зоной распространения опасного вируса чикунгунья к концу века
В Калифорнии начали хранить углекислый газ под землёй
YouTube усиливает борьбу за авторские права во всём мире блокировкой VPN
Специалисты Tom's Hardware разобрали и протестировали БП Super Flower Leadex Titanium на 2800 Вт
На одном из кладбищ США обнаружили подземную колонию из 5,5 миллиона пчел
Инженер Google заработал $1,2 млн на инсайдерской торговле в США
Нидерланды заблокировали покупку популярного в стране провайдера Solvinity американской компанией

Популярные статьи

Печальные размышления о презентации Ferrari Luce — когда традиции уступают «зелёной повестке»
«Mouse: P.I. for Hire»: очень стильный шутер (краткий обзор игры)
Конец эры бюджетного ПК-гейминга – впереди темные времена и эпоха дешевых мобилок
Какой игровой ПК я купил бы летом 2026 года и почему видеокарта в нём будет не от Nvidia
Сколько оперативной памяти на самом деле нужно смартфону в 2026 году по версии издания GizmoChina
Обзор ридера Onyx Boox Go 10.3 (Gen II) Lumi
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter