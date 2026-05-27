This_is_the_way
«БиДжет» открывает новые мощности в подмосковной Истре, пока Воронежский авиазавод продаёт активы
Воронежский авиазавод (ВАСО) выставил на торги Дворец культуры имени Ленина и стоянку рядом с производственной площадкой. Распродажа активов происходит на фоне неопределённой судьбы дальнемагистрального Ил-96-400М. Тем временем, «Биджет» построит в Истре новый цех площадью 13 000 км2.
ВАСО является единственным в России серийным производителем Ил-96-400М. Однако перспективы лайнера остаются туманными. Авиаэксперт Олег Пантелеев ранее объяснил что самолёт изначально не интересен авиакомпаниям — они уже сделали выбор в пользу Boeing и Airbus. Глава Минпромторга Антон Алиханов рассказывая о разработке нового дальнемагистрального самолёта не упомянул про Ил-96-400М. Предприятие продолжает избавляться от непрофильных активов. Дворец культуры имени Ленина и стоянка площадью несколько тысяч квадратных метров теперь выставлены на торги. Вырученные средства вероятно направят на основные производственные задачи.

Изображение: Grok 

Пока ВАСО продаёт имущество другие компании наоборот наращивают авиастроительные мощности. Фирма «Биджет» построит в Истре новый цех площадью 13 тысяч квадратных метров. Инвестиции в проект составят 70 миллионов рублей. Запуск запланирован до конца 2030 года. Для расширения предприятия выделен участок в 1,5 гектара.

В новом корпусе будут выпускать элементы фюзеляжа детали гидравлических систем конструкции крыла компоненты шасси и вспомогательные агрегаты. Часть помещений отведут под склад комплектующих и готовой продукции. На полной мощности завод сможет производить до 60 тысяч авиационных деталей в год. Кроме того новые мощности позволят нарастить выпуск продукции для автомобильного и железнодорожного машиностроения. После запуска цеха компания рассчитывает расширить сотрудничество с российскими авиастроительными корпорациями.

#ростех #оак #воронеж #объединённая авиастроительная корпорация #ил-96-400м #bjet #биджет #васо #воронежский авиаз #истра
Источник: www1.ru
