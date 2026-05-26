Угольный разрез «Виноградовский», входящий в Кузбасскую топливную компанию, достиг рубежа в 200 миллионов тонн добытого угля с начала своей работы. Перевезти юбилейную партию горной массы доверили карьерному самосвалу БЕЛАЗ модели 7558 грузоподъёмностью 90 тонн. За штурвалом машины находился Павел Лиханин — водитель, который уже семь лет управляет техникой такого класса, а общий стаж его работы на предприятии превысил 18 лет.

Модель БЕЛАЗ 7558 хорошо зарекомендовала себя у горняков благодаря сочетанию производительности, экономичности и надёжности. Машины этой серии оснащены мощными силовыми агрегатами и современными электромеханическими трансмиссиями переменного тока. Пневмогидравлическая подвеска, в свою очередь, обеспечивает плавность хода, хорошую манёвренность, долговечность конструкции и комфорт для оператора. Разрез «Виноградовский» приступил к освоению Караканского угольного месторождения в Кемеровской области в августе 2004 года. За прошедшие годы карьерными самосвалами было вывезено свыше 200 миллионов тонн полезного ископаемого (без учёта вскрышных пород).