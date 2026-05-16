Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
This_is_the_way
Мессенджер МАКС официально разрешили использовать для дистанционного обучения в школах и техникумах
Правительство России внесло изменения в правила применения электронного обучения, включив национальный мессенджер МАКС в перечень допустимых инструментов. Теперь его можно использовать для реализации образовательных программ в школах, колледжах и вузах наряду с существующими платформами.

Правительство РФ внесло изменения в Правила применения образовательными организациями электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Согласно новому документу, национальный мессенджер МАКС официально разрешен для организации дистанционного обучения в школах и техникумах. В тексте постановления Max упоминается как «многофункциональный сервис обмена информацией».

Изображение: ChatGPT

Таким образом, мессенджер может использоваться для реализации основных общеобразовательных программ, а также программ среднего профессионального образования. Это расширяет перечень доступных инструментов для учебных заведений. Ранее при организации дистанта школы преимущественно пользовались платформой «Сферум» и региональными электронными дневниками. Для российских вузов помимо «Современной цифровой образовательной среды» теперь также доступен МАКС.

Решение правительства позволяет учебным заведениям легально применять мессенджер для коммуникации между учителями и учениками, проведения онлайн-занятий, рассылки учебных материалов и организации обратной связи. Использование единого национального сервиса может упростить взаимодействие участников образовательного процесса и обеспечить дополнительный уровень контроля за безопасностью данных.

Стоит отметить, что это не единственное нововведение, связанное с мессенджером MАКС. Ранее сообщалось, что сервис готовит крупное обновление с историями, комментариями и опросами, а также получил русскоязычное название и начал ограничивать свою работу при включенном VPN. Международные издания, в частности The Brussels Times, называли МАКС примером борьбы за цифровую независимость.

#импортозамещение #мессенджер #блокировка #телеграм #мессенджер max #функции новые #мессенджер макс #дистанционное обучение
Источник: www1.ru
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Два космических аппарата впервые одновременно сняли обе стороны межзвездной кометы 3I/ATLAS
Ил-114-300 почти долетел до Северного полюса в ходе дополнительных арктических испытаний
Проходка "зелёной ветки" метро завершается в Петербурге
Авиаэксперт Олег Пантелеев: Ил-114-300 готов вдохнуть новую жизнь в региональные перевозки
КАМАЗ на KazanForum‑2026 показал новую технику на платформе К5 и подписал новые контракты
AMD подтверждает поддержку FSR 4.1 для RX 7000 через несколько недель и на RX 6000 в 2027 году
Армения рассматривает модульные реакторы вместо крупной АЭС от Росатома
ASUS представила юбилейную материнскую плату ROG Crosshair 2006
Владелец биткоин-кошелька восстановил утраченный пароль при помощи Claude и 3,5 трлн комбинаций
В Сети появились фотографии седана Volga C50 на улицах Нижнего Новгорода
AMD FSR Upscaling 4.1 официально станет доступна на видеокартах Radeon RX 7000 и 6000
Forza Horizon 6 протестировали на бюджетных видеокартах Nvidia от GTX 1650 до RTX 5050
Обнаружен кристалл после ядерных испытаний 1945 года в США, не похожий ни на один известный образец
В «Бюро 1440» опровергли копирование Starlink: «Рассвет» работает по иной схеме
Тимур Кристоф из Valve реализовал в Linux поддержку DRM-модификаторов для старых видеокарт AMD
Заслуженный пилот СССР призвал разобраться в сроках и финансировании проекта ЛМС‑901 «Байкал»
Учётная запись Google больше не предлагает 15 ГБ бесплатного хранилища по умолчанию
Subnautica 2 протестирована на ПК с Core i7-14700F и RTX 5070 в трёх разрешениях
Xiaomi представит 28 мая смартфоны Xiaomi 17T и 17T Pro с камерами Leica и батареей 7000 мАч
ASUS представила комплект оперативной памяти DDR5-6000 CL26 под брендом ROG

Популярные статьи

Почему Nintendo Switch 2 может стать золотым стандартом для современной игровой индустрии
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter