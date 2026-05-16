Правительство России внесло изменения в правила применения электронного обучения, включив национальный мессенджер МАКС в перечень допустимых инструментов. Теперь его можно использовать для реализации образовательных программ в школах, колледжах и вузах наряду с существующими платформами.

Правительство РФ внесло изменения в Правила применения образовательными организациями электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Согласно новому документу, национальный мессенджер МАКС официально разрешен для организации дистанционного обучения в школах и техникумах. В тексте постановления Max упоминается как «многофункциональный сервис обмена информацией».

Таким образом, мессенджер может использоваться для реализации основных общеобразовательных программ, а также программ среднего профессионального образования. Это расширяет перечень доступных инструментов для учебных заведений. Ранее при организации дистанта школы преимущественно пользовались платформой «Сферум» и региональными электронными дневниками. Для российских вузов помимо «Современной цифровой образовательной среды» теперь также доступен МАКС.

Решение правительства позволяет учебным заведениям легально применять мессенджер для коммуникации между учителями и учениками, проведения онлайн-занятий, рассылки учебных материалов и организации обратной связи. Использование единого национального сервиса может упростить взаимодействие участников образовательного процесса и обеспечить дополнительный уровень контроля за безопасностью данных.

Стоит отметить, что это не единственное нововведение, связанное с мессенджером MАКС. Ранее сообщалось, что сервис готовит крупное обновление с историями, комментариями и опросами, а также получил русскоязычное название и начал ограничивать свою работу при включенном VPN. Международные издания, в частности The Brussels Times, называли МАКС примером борьбы за цифровую независимость.