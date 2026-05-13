This_is_the_way
Коды для банков будут приходить в «МАКС» — разработчики анонсировали новые функции в мессенджере
Четыре оператора связи перевели сервисные уведомления в госмессенджер «Макс». Коды подтверждений и счета придут в защищенные папки, а SMS станет запасным каналом. Параллельно мессенджер к лету запускает сторис, комментарии и мультиаккаунт, превращаясь в экосистему для общения и бизнеса.

Миллионы жителей России ожидают перемены в получении цифровых уведомлений. Четыре ведущих телеком-оператора — «Билайн», МТС, «Мегафон» и T2 заключили договор с мессенджером «Макс». Теперь через это приложение станут приходить важные оповещения от финансовых организаций, торговых сетей и прочих сервисов. Речь идёт о разовых паролях для аутентификации на веб-ресурсах, напоминаниях по платежам и другой служебной корреспонденции.

Изображение: max.ru

Для того чтобы пользователь ничего не упустил, весь трафик автоматически раскладывается по двум безопасным разделам. Первый маркирован как «Коды подтверждения», второй — как «Полезные уведомления». Каждый раздел обладает специальной меткой, свидетельствующей о надёжности источника. Наиболее критичная информация поступает исключительно на то устройство, которое заранее обозначил сам пользователь. Данный механизм был опробован совместно с Министерством цифрового развития и уже задействован при авторизации на портале «Госуслуги».

Если по какой-то причине отправить данные в «Макс» не получится, система автоматически продублирует их в формате классической SMS. Никакой дополнительной платы за такой сценарий не взимается. На горизонте планирования — расширение партнёрства: компании смогут встраивать в уведомления иллюстрации, короткие видеоролики, аудиоэлементы и интерактивные кнопки, что повысит наглядность сообщений.

Параллельно с миграцией сервисных оповещений разработчики «Макс» анонсировали существенную модернизацию самого приложения. Ближе к середине 2026 года у пользователей появится возможность комментировать контент и публиковать «истории» (сторис). Глава компании Фарит Хуснояров отметил, что именно эти опции чаще всего просили добавить как рядовые граждане, так и владельцы тематических каналов. Релиз намечен на июнь–июль. Для администраторов каналов расширенные инструменты управления историями станут доступны несколько позже — примерно к окончанию лета. Сейчас инженерные команды финализируют тестирование, чтобы после выхода новинок всё функционировало без сбоев.

К декабрю 2026 года в «Макс» интегрируют мультиаккаунт. Эта функция даст возможность быстрого переключения между разными учётными записями — например, с рабочей на личный профиль, без повторного ввода логина и пароля.

Уже сегодня сервис предоставляет отложенную отправку текста, набор стикеров, инструменты для создания опросов, автоматическую расшифровку голосовых заметок, папку с перечнем рекомендуемых каналов, опцию приватных каналов и отдельные решения для бизнеса. В результате государственный мессенджер перестаёт быть лишь средством обычной переписки и постепенно трансформируется в многофункциональную среду для делового и личного общения.

#россия #мессенджер #блокировка #макс #смс #смс-аутентификация #смс-код #отечественный мессенджер
Источник: prufy.ru
