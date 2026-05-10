Шесть цельных золотых браслетов обнаружил случайный прохожий на лесной тропе в Северной Ютландии. Археологи откопали их на расстоянии 15 метров друг от друга. Это третье по величине золотое сокровище викингов в истории Дании.

В конце апреля 2026 года в коммуне Ребильд (Северная Дания) местный житель заметил на лесной дороге два золотых кольца. Он не стал их забирать себе, а сообщил о находке в Музеи Северной Ютландии. Уже 22 апреля археологи прибыли на место.

Сначала исследователи откопали третий браслет. Затем с помощью металлоискателей обследовали территорию вокруг. Их предположение оправдалось: на расстоянии 15 метров от первых двух колец лежали ещё три золотых браслета. Всего в кладе оказалось шесть хорошо сохранившихся украшений. Их отнесли к позднему периоду эпохи викингов — IX–X векам.

Учёных удивило, что браслеты не порезаны на куски. Викинги часто рубили серебряные украшения, чтобы использовать их как платёжное средство. Здесь же все изделия целые, не помяты и не потеряли вес. Это значит, что их закопали намеренно — либо чтобы спрятать от врагов в неспокойное время, либо как ритуальный дар богам.

Золото в эпоху викингов было редкостью. Его не добывали в Скандинавии, а привозили из Византии и с Ближнего Востока через торговые пути. Поэтому золотые украшения носили только вожди и высшая знать. Каждый браслет из Рольдского сокровища (так назвали находку) — символ огромной власти и богатства.

Масса шести браслетов — 763 грамма. Для сравнения: типичное серебряное украшение викингов весит 20–50 граммов. Форма изделий разная. Часть браслетов витая, часть гладкая. Один браслет особенно интересен: его концы расплющены и украшены зигзагообразным и треугольным узором. Такая техника говорит о высоком мастерстве ювелира.

После завершения раскопок археологи объявили находку государственным достоянием Дании (статус Danefæ). Все золотые предметы перешли в собственность датского государства. Теперь их изучат специалисты Национального музея Дании. Руководство музея надеется выставить браслеты для широкой публики до начала летних каникул.

Торбен Сарау, археолог и менеджер по культурному наследию Музеев Северной Ютландии, назвал находку «полностью уникальной». По его словам, подобного золотого клада викингов в Дании не находили очень давно. Рольдское сокровище занимает третье место по величине среди всех золотых находок эпохи викингов в стране.



