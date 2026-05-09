На полигоне Донского государственного технического университета сравнили гибридный автономный трактор с классической белорусской машиной.

Сотрудники ДГТУ провели полевые испытания своего беспилотного трактора «Донтех» в паре с легендарным МТЗ-80. Цель — сравнить эксплуатационные характеристики. Результат: новая машина отвечает всем требованиям сельхозтехники и заметно выигрывает по отдельным позициям.

Изображение: news.donstu.ru

Главное преимущество состоит в производительности. «Донтех» работает в полтора-два раза быстрее, чем механик на МТЗ-80. Причина этого в точности. Система машинного зрения не пропускает ни метра, не требует остановок на разворот для «заделки» огрехов.

Второй ощутимый плюс — это гибридная силовая установка. Трактор может работать на дизеле или на электротяге. В электрическом режиме меньше выбросов и ниже расход топлива. Это первый в России беспилотник тягового класса с такой схемой.

Управление производится с планшета. Оператор задаёт маршрут, а трактор едет сам. Система не зависит от интернета, связь локальная. МТЗ-80 требует механизатора высокой квалификации за рулём.

«Донтех» создан в Институте перспективного машиностроения «Ростсельмаш» (это передовая инженерная школа ДГТУ). Над беспилотником работают учёные, инженеры и студенты. В будущем трактор сделают полностью электрическим и научат взаимодействовать с дронами.

Сравнивать трактор 2020‑х с ветераном 1970‑х — конечно, немного лукавство, но с другой стороны, показательно. Фермер который купит такой аппарат будет экономить на зарплате, и, веротяно, быстро окупит свои вложения.