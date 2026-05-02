This_is_the_way
Аспирантка британского университета создаёт крыло с плавной деформацией для гражданской авиации
В исследовании используется принцип коробления крыла (wing‑warping), который братья Райт применили на своем первом самолете, но в современном варианте — без шарнирных поверхностей, а за счет непрерывного изменения формы. Расчёты показывают: такой профиль может снизить аэродинамическое сопротивление до 15 % и поднять подъёмную силу в среднем на 12 %.

Проектом руководит аспирантка Кингстонского университета Мурам Аббади. Она совмещает компьютерное моделирование с последующими продувками в аэродинамической трубе.

Изображение: Flux 

Серийные самолёты управляют полётом с помощью элеронов, закрылков и других отдельных поверхностей. Аббади предлагает вернуться к идее плавного изменения кривизны крыла. Это даёт более гладкий обход воздуха и меньшие потери энергии.

Численное моделирование выполняется в пакете Ansys. Для описания непрерывной деформации сетки используется итальянская технология RBF Morph. Компания предоставила пробную лицензию, а её основатель Марко Евангелос Бьянколини отметил, что морфинг — одно из самых перспективных направлений в авиастроении. Следующий этап работы — физические испытания в трубе. Они запланированы на ближайшие месяцы.

Идея гибкого крыла витает в воздухе почти 120 лет. Братья Райт буквально перекашивали полотно своего Flyer тросами. С появлением композитов и высокопрочных материалов можно сделать так, что крыло будет менять профиль без ступенчатых щелей. Если удастся избежать увеличения массы и сложности, морфинг действительно даст выигрыш в топливной эффективности. 12 % подъёмной силы и 15 % снижения лобового сопротивления — это очень неплохо для гражданской авиации. Однако пока это данные моделирования. 

#британия #гражданская авиация #разработка #аэродинамика #перспективные разработки #адаптивность #крыло #аспирантура #крыло изменяемой формы
Источник: aerospacetestinginternational.com
