Блогер Double M Innovations собрал самодельную ядерную батарейку из пяти тритиевых трубок и двух аморфных солнечных элементов. Устройство вырабатывает напряжение до 2,9 вольта, но мощность остаётся в диапазоне нановатт.

Автор YouTube-канала Double M Innovations продемонстрировал рабочую конструкцию компактного источника питания, использующего энергию радиоактивного распада. Устройство собрано из доступных компонентов: пяти герметичных стеклянных трубок с тритием и двух аморфных солнечных элементов, которые обычно применяются в калькуляторах.

Скриншот с Youtube-канала Double M Innovations

Тритий — радиоактивный изотоп водорода, часто используемый в светящихся без внешней подзарядки элементах (например, на часах или компасных шкалах). При распаде тритий испускает низкоэнергетические электроны, которые ударяют о слой люминофора внутри трубок и вызывают устойчивое зелёное свечение. Именно этот внутренний свет (а не солнечное излучение) становится источником энергии для фотоэлементов. Автор разместил пять трубок диаметром 3 мм и длиной около 11 мм между двумя солнечными панелями, покрыл внутреннюю поверхность отражающим материалом и герметично запечатал конструкцию алюминиевой лентой, чтобы исключить попадание постороннего света.

После сборки разработчик провёл измерения с помощью мультиметра. Каждый из двух фотоэлементов выдавал примерно 0,45–0,47 вольта, но ток был настолько низким, что зафиксировать его напрямую не удалось. Тогда элементы соединили последовательно и добавили в схему небольшой конденсатор, позволяющий накапливать заряд. Через 10 минут напряжение на конденсаторе достигло 2,2 вольта, через час — 2,4 вольта, а к концу ночи — 2,9 вольта без какого-либо внешнего питания.

Практическая мощность устройства остаётся крайне низкой и измеряется в нановаттах. Такой батарейки недостаточно даже для питания светодиода в течение длительного времени. Тем не менее концепция имеет важное преимущество — период полураспада трития составляет около 12 лет, поэтому источник способен вырабатывать энергию десятилетиями с медленным снижением эффективности.

Промышленные ядерные батареи работают по сходному принципу, но используют более точное сопряжение радиоактивных материалов и преобразователей, что даёт значительно лучший КПД. Эксперимент Double M Innovations интересен как доказательство того, что даже из простых серийных компонентов и без специального оборудования можно получить измеримый электрический ток за счёт внутреннего излучения. Автор планирует дальнейшие испытания, включая попытки повысить выходную мощность за счёт увеличения количества тритиевых трубок или более эффективных фотоэлементов.