Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
This_is_the_way
YouTube-блогер собрал ядерную батарейку из трубочек с тритием и солнечных элементов
Блогер Double M Innovations собрал самодельную ядерную батарейку из пяти тритиевых трубок и двух аморфных солнечных элементов. Устройство вырабатывает напряжение до 2,9 вольта, но мощность остаётся в диапазоне нановатт.

Автор YouTube-канала Double M Innovations продемонстрировал рабочую конструкцию компактного источника питания, использующего энергию радиоактивного распада. Устройство собрано из доступных компонентов: пяти герметичных стеклянных трубок с тритием и двух аморфных солнечных элементов, которые обычно применяются в калькуляторах.

Скриншот с Youtube-канала Double M Innovations

Тритий — радиоактивный изотоп водорода, часто используемый в светящихся без внешней подзарядки элементах (например, на часах или компасных шкалах). При распаде тритий испускает низкоэнергетические электроны, которые ударяют о слой люминофора внутри трубок и вызывают устойчивое зелёное свечение. Именно этот внутренний свет (а не солнечное излучение) становится источником энергии для фотоэлементов. Автор разместил пять трубок диаметром 3 мм и длиной около 11 мм между двумя солнечными панелями, покрыл внутреннюю поверхность отражающим материалом и герметично запечатал конструкцию алюминиевой лентой, чтобы исключить попадание постороннего света.

Скриншот с Youtube-канала Double M Innovations

После сборки разработчик провёл измерения с помощью мультиметра. Каждый из двух фотоэлементов выдавал примерно 0,45–0,47 вольта, но ток был настолько низким, что зафиксировать его напрямую не удалось. Тогда элементы соединили последовательно и добавили в схему небольшой конденсатор, позволяющий накапливать заряд. Через 10 минут напряжение на конденсаторе достигло 2,2 вольта, через час — 2,4 вольта, а к концу ночи — 2,9 вольта без какого-либо внешнего питания.

Скриншот с Youtube-канала Double M Innovations

Практическая мощность устройства остаётся крайне низкой и измеряется в нановаттах. Такой батарейки недостаточно даже для питания светодиода в течение длительного времени. Тем не менее концепция имеет важное преимущество — период полураспада трития составляет около 12 лет, поэтому источник способен вырабатывать энергию десятилетиями с медленным снижением эффективности.

Промышленные ядерные батареи работают по сходному принципу, но используют более точное сопряжение радиоактивных материалов и преобразователей, что даёт значительно лучший КПД. Эксперимент Double M Innovations интересен как доказательство того, что даже из простых серийных компонентов и без специального оборудования можно получить измеримый электрический ток за счёт внутреннего излучения. Автор планирует дальнейшие испытания, включая попытки повысить выходную мощность за счёт увеличения количества тритиевых трубок или более эффективных фотоэлементов.

#youtube #ядерная энергетика #самоделка #ядерная батарея #interesting engineering #ноу-хау #курьезные новости #youtube‑блогер #double m innovations
Источник: interestingengineering.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Сейчас обсуждают

Phantom Lord
18:42
Откуда инфляция 15%? 🤣 Из новой свинарнии виднее сколько в России инфляция 😆
Рособрнадзор: Поколение ЕГЭ составляет костяк во всех отраслях российской экономики
Алексей Кузнецов
18:34
Для жертвы ЕГЭ. Когда рисуют низкую инфляцию, занижают и такую штучку как дефлятор. Автоматически повышается экономический рост. Если волшебники насчитали инфляцию в 6%, а наблюдаемая инфляция процент...
Рособрнадзор: Поколение ЕГЭ составляет костяк во всех отраслях российской экономики
OgoGoLog
17:10
Да что же такое. Всё нарисованное у комментаторов. Цены - нарисованные, инфляция - нарисованная, ракеты - нарисованные. При этом экономика в прошлом году всё-равно была в плюсе. Наверное из-за капитал...
Рособрнадзор: Поколение ЕГЭ составляет костяк во всех отраслях российской экономики
Шериф
16:59
И как это поможет тебе вернуть Крым?
Продавцы на маркетплейсах теряют клиентов из-за ограничений для пользователей с включенным VPN
Алексей Кузнецов
16:57
Тут у Питера места полно. Что с одной стороны залива, что с другой. Хоть на дорогах их размещай, хоть на вышки громозди. Но не ставят, не размещают. Поддавки и предатель на предателе.
Дирижабли и аэростаты – высотный щит России от дальнобойных БПЛА
OgoGoLog
16:46
Т.е. вместо того, чтобы использовать доступные приложения, продавец сам себя загоняет в ловушку?
Продавцы на маркетплейсах теряют клиентов из-за ограничений для пользователей с включенным VPN
IRanPast
16:44
Свидурь, я вчера в Германии заправлялся дизелем по 2.68 евро Экономика Германии уже круче всех на свете или через месяц только станет?
Рособрнадзор: Поколение ЕГЭ составляет костяк во всех отраслях российской экономики
Будем!
16:41
Спасибо, но лучше возьму Асус или Самсунг. Там и драйвера выпускают под Линукс, и регулировка оборотов будет работать, как и подсветка
Скромный обзор китайского ноутбука ICEBOOK ID5 на i9-13900HK
Руслан Знамов
16:38
потому что на рекламу пользователь наткнулся в приложениях, которые работают только через впн.
Продавцы на маркетплейсах теряют клиентов из-за ограничений для пользователей с включенным VPN
linux4ever
16:34
Вы ноутбук открывали, что это за платформа?
Скромный обзор китайского ноутбука ICEBOOK ID5 на i9-13900HK
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter