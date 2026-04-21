Группа Air Astana установила второй полнопилотажный тренажёр (FFS) для подготовки пилотов Airbus в своём Учебном центре в Астане. Устройство Reality7e от Acron Aviation получило одновременно сертификацию EASA и национальное одобрение Авиационной администрации Казахстана.

Air Astana стала первой авиакомпанией в Казахстане, чей тренажёр сертифицирован по этой двойной схеме. Устройство воспроизводит движение до шести степеней свободы с высоким уровнем реализма. Используя обширные массивы полётных данных, оно точно имитирует аэродинамические характеристики, системы управления и поведение на земле, обеспечивая подготовку в условиях, максимально приближённых к реальным полётам.

Air Astana была одним из первых операторов Reality7e в Центральной Азии после внедрения первого тренажёра этого типа летом 2023 года. На одном этом устройстве более 600 пилотов Airbus уже проходят подготовку и полугодовые периодические проверки.

Учебный центр Air Astana регулярно посещают делегации авиационной отрасли, представители правительства и авиационных властей, что отражает его растущий статус как передового авиационного тренировочного центра в Центральной Азии. Среди недавних гостей была посол Великобритании в Казахстане Салли Эксворти (Sally Axworthy), которая ознакомилась с возможностями центра и приняла участие в демонстрационном полёте на тренажёре.

Двойная сертификация — достаточно важный момент. Это особенно важно для авиакомпании, которая эксплуатирует западную технику и развивает транзитные рейсы. В условиях глобального дефицита квалифицированных пилотов наличие собственного современного тренажёрного центра с двумя полноценными устройствами — скорее, необходимость. Возможно, Астана постепенно станет небольшим региональным центром для подготовки кадров. Тогда это откроет двери для обслуживания авиакомпаний из других стран Центральной Азии.