Телеканал «Поехали!» составил рейтинг популярных мест промышленного туризма, и музей тольяттинского автогиганта оказался в лидерах. Экспозиция насчитывает более 80 машин.

Музей АВТОВАЗа попал в первые строчки российских объектов промышленного туризма по версии телеканала «Поехали!». В социологическом исследовании 29% россиян сказали, что уже бывали на заводах, а 36% хотели бы отправиться на такую экскурсию. Музей тольяттинского автопроизводителя назвали одной из самых привлекательных точек. Ранее его уже включали в десятку лучших по версии агрегатора МТС Travel.

Музей открылся 24 февраля 1976 года. Сначала это была экспозиция трудовой славы, но со временем она разрослась. Сейчас в коллекции больше 80 автомобилей, тысячи документов, наград и других предметов. Среди экспонатов — первый проданный ВАЗ-2101, миллионная по счёту машина, побывавшая в Антарктиде Нива, прошедшая кругосветку «копейка», кабриолет на базе LADA Kalina и концепт XRAY, задавший стиль современной линейке LADA.

По выставленным образцам можно понять, как развивалось российское автомобилестроение: какие проекты копировали мировые тренды, а какие были уникальными. Многие авто находятся в рабочем состоянии — от самой первой «копейки» до одной из первых восьмёрок.

Музей работает каждый день с 10 утра до 7 вечера. Ежедневно туда приходят около тысячи гостей из разных областей РФ и из‑за рубежа. Особенно многолюдно бывает ежегодно, 19 апреля. Это памятная дата для предприятия - День сборки первого автомобиля. В 1970 году в эту дату собрали шесть пробных ВАЗ-2101, которые положили начало массовому выпуску и стали первыми из 31 миллиона машин, сошедших с конвейера АВТОВАЗа.

С 2024 года завод каждую неделю проводит промышленные экскурсии. Гости могут посмотреть цеха штамповки, роботизированной сварки и главный конвейер. Запись открыта на сайте автопроизводителя.