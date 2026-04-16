В византийском соборе Гиппоса нашли единственную известную церковь с двумя баптистериями, где могли одновременно крестить взрослых и детей. Помимо прочего, находки включают мраморный реликварий, бронзовый семисвечник и блок для трёх священных масел.

Археологи, работающие на руинах византийского собора в городе Гиппос (на восточном берегу Галилейского моря), обнаружили южную крещальню (фотистерион). Вместе с уже известной северной это дает уникальный комплекс из двух отдельных баптистериев в одной церкви. Ничего подобного в раннехристианской архитектуре до сих пор не находили.

Северный баптистерий был построен раньше. Южный добавили позже, после реконструкции около 590–591 годов. В южной крещальне нашли небольшую купель, встроенную в угол. Учёные предполагают, что два помещения могли использоваться для параллельных церемоний: например, крещения взрослых и младенцев раздельно. Большая купель в северной части, вероятно, служила для взрослых, где обряд проводили «живой водой» (проточной). Маленькая купель с непроточной водой могла предназначаться для детей.

Рядом с купелью обнаружили редкие литургические предметы — они сохранились потому, что в 749 году мощное землетрясение разрушило здание, и южную крещальню завалило обломками. В отличие от других частей собора, ее не разграбили.

Среди находок: мраморный блок с тремя полусферическими углублениями (предположительно, для священных масел, что указывает на трёхэтапное помазание); большой мраморный реликварий — один из самых тяжелых в регионе (в крышке было отверстие, чтобы возливать масло на мощи); бронзовый семисвечник высотой более метра, украшенный декоративными элементами и ножками в виде лап животных. Присутствие реликвария говорит о том, что крещальня служила еще и мартирионом, т.е. местом почитания святых.

Находка показывает, что византийский Гиппос был не просто рядовым христианским центром, а местом, где литургические практики были сложнее и разнообразнее, чем предполагалось. Двойной баптистерий может свидетельствовать о росте населения, увеличении потока паломников или изменении богословских традиций.