Янтарную комнату, вывезенную нацистами из России в 1941 году, ищут 80 лет. Скорее всего, она сгорела при штурме тогдашнего Кёнигсберга, но отсутствие останков и случаи таинственной гибели искателей породили множество конспирологических теорий.

Янтарная комната, созданная в Пруссии в 1712 году и подаренная России в 1716 году, считалась одним из самых роскошных произведений декоративно-прикладного искусства. Её площадь составляла почти 600 квадратных метров, а вес янтарных панелей, украшенных золотом и самоцветами, достигал почти 6 тонн. В 1941 году нацисты демонтировали комнату всего за 36 часов и перевезли в замок Кенигсберга. Дальнейшая судьба шедевра остается загадкой.

Когда в 1945 году советские войска штурмовали Кенигсберг, замок горел. По одной из версий, в огне погибла и Янтарная комната. В 2004 году журналисты The Guardian выяснили, что ключевые советские чиновники знали об этом еще с 1946 года.

Слухи о том, что комната уцелела, множились десятилетиями. По одной версии, её вывезли на корабле «Вильгельм Густлофф», потопленном советской подводной лодкой. По другой, Сталин подменил оригинал муляжом, а настоящую комнату спрятал. В 1997 году всплыла одна из флорентийских мозаик, украшавших комнату, но других деталей не находили.

С поисками Янтарной комнаты связывали случаи загадочной гибели искателей. Генерал Юрий Гусев разбился в автокатастрофе после того, как стал информатором журналиста. Немецкий охотник за сокровищами Георг Штайн был найден мертвым в баварском лесу.

В 1979 году Советский Союз начал проект по воссозданию Янтарной комнаты. Работа заняла почти 24 года. Сторонники теорий заговора считали, что под видом копии из хранилищ достали оригинал. Опровергнуть или подтвердить это сложно, но зачем тогда надо было ждать четверть века?