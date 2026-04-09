Ученые подтвердили, что Антикитерский механизм использовался для отсчета лунного календаря. Анализ показал, что календарное кольцо устройства содержало до 355 отверстий, расположенных с точностью 0,028 мм.

Антикитерский механизм, найденный в 1901 году на затонувшем корабле у греческого острова Антикитера, считается древнейшим аналоговым компьютером в истории. Его создали около 100 года до нашей эры, но до сих пор ученые спорят, для чего именно он служил.

В 2024 году исследователи из Университета Глазго (Великобритания) применили статистические методы, включая байесовский анализ, а также техники, разработанные для анализа гравитационных волн в обсерватории LIGO. Результаты опубликованы в Horological Journal.

Изображение: Flux ai

Механизм представлял собой сложную систему бронзовых шестерен. По одной из версий, он использовался для предсказания положения небесных тел. Исследователи из Глазго подтвердили, что календарное кольцо устройства с высокой вероятностью отсчитывало дни по лунному календарю. Оно содержало от 354 до 355 отверстий, расположенных по кругу радиусом 77,1 миллиметра с фантастической точностью — погрешность между отверстиями составляла всего 0,028 миллиметра.

Фото: www.popularmechanics.com

Странно, но поводом для исследования послужил видеоблогер Крис Будиселич, который на своем канале Clickspring пытается воссоздать механизм. Именно его данные натолкнули учёных на мысль применить статистику.

Точность изготовления деталей говорит о невероятном мастерстве древних ремесленников. Чтобы расположить сотни отверстий с такой ничтожной погрешностью, требовались не только высокоточные измерительные инструменты, но и исключительная твёрдость руки. Кто именно создал механизм остается загадкой. Сегодня Антикитерский механизм хранится в Национальном археологическом музее Афин.