Американский стартап Antares получил одобрение Министерства энергетики США (DOE) на демонстрационный реактор Mark0 и намерен запустить его до 4 июля 2026 года, а к 2028 году начать поставки энергии для военных и космических нужд.

Компания Antares, базирующаяся в Калифорнии, прошла важный этап на пути к запуску своего микрореактора. Министерство энергетики США (DOE) утвердило результаты анализа безопасности для демонстрационной установки Mark0. Теперь стартап вступает в финальную стадию проверок, после чего ведомство разрешит физический пуск реактора. В компании рассчитывают добиться критичности до 4 июля 2026 года.

Источник изображения: https://interestingengineering.com

Демонстратор Mark0 нужен для проверки нейтронно-физических моделей, систем управления и контроля. Топливо для реактора представляет собой высокопробный низкообогащенный уран (HALEU). Его поставляет BWX Technologies через DOE. После успешных испытаний Mark0 на той же площадке в 2027 году планируется запуск следующей версии — Mark1, где уже попытаются выработать электроэнергию.

Министерство энергетики США запустило программу Reactor Pilot Program, целью которой является ускорение коммерческого развёртывание ядерных реакторов нового поколения. К 2050 году страна планирует нарастить мощность атомной генерации до 400 гигаватт. В рамках этой программы DOE намерено добиться критичности (т.е. реакция в установке станет самоподдерживающейся, устойчивой) как минимум трёх передовых реакторов до Дня независимости 2026 года.

Глава Antares Джордан Брэмбл (Jordan Bramble) отметил, что команда разработала график еще в 2023 году и с тех пор не срывает ни одного срока. Заместитель помощника министра энергетики Риан Бахран добавил, что ведомство довольно прогрессом стартапа. После успешного запуска Mark1 компания планирует использовать свои микрореакторы для питания военных объектов и космических аппаратов. Коммерческая эксплуатация должна начаться в 2028 году.



