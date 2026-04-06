«Октава ДМ» разработала дискуссионную систему OCS-80 с девятью режимами работы микрофонов, поддержкой до 80 пультов и подавлением акустической обратной связи. Система сделана полностью из российских комплектующих.

Предприятие «Октава ДМ», входящее в число технологических партнёров Госкорпорации Ростех, анонсировало выпуск профессиональной дискуссионной системы OCS-80. Оборудование ориентировано на использование в залах для официальных встреч, судебных заседаний и переговорных пунктах. Изделие полностью изготовлено в Российской Федерации и будет включено в перечень промышленной продукции отечественного производства Министерства промышленности и торговли. Это открывает преимущества для государственных структур при выборе техники в рамках программ импортозамещения. Новинка может заменить импортные аналоги, включая устройства марок Bosch.

Источник фото: rostec.ru

Для запуска системы не нужно устанавливать дополнительное программное обеспечение. Она готова к работе сразу после подключения. Настройка и контроль выполняются через простой веб-интерфейс. Технология «горячей» замены пультов позволяет подключать или отключать участников без прерывания работы устройства.

В OCS-80 предусмотрено девять вариантов функционирования микрофонов: включение по голосу, режим с модератором, формирование очереди на выступление (FIFO и LIFO), свободный формат обсуждения, а также тайминг выступлений и лимит на количество активных микрофонов. Аппаратура рассчитана на одновременную работу до 80 проводных панелей участников.

Звуковые параметры соответствуют высокому классу: рабочий диапазон частот — от 20 Гц до 20 кГц, соотношение сигнал/шум превышает 96 дБА. Встроенный цифровой фильтр подавления обратной связи гарантирует разборчивость речи без посторонних шумов. Кроме того, система умеет управлять HD-камерами, автоматически направляя их на выступающего, и вести запись заседаний в формате MP3 на USB-накопитель.

Генеральный директор «Октавы ДМ» Любовь Стальнова заявила, что серийный выпуск планируется начать в четвертом квартале 2026 года, а прием предварительных заказов стартует с августа. «OCS-80 — это надёжная платформа для продуктивной коммуникации, где качество звука влияет на итоговый результат. Мы разработали решение, которое сочетает удобство эксплуатации с широкими профессиональными функциями», — подчеркнула она.