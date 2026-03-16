This_is_the_way
Способные выживать в суровых условиях микроорганизмы помогут спасать человеческие жизни
Экстремофилы, способные выживать в самых суровых условиях, могут стать ключом к решению многих проблем. К такому выводу пришли авторы исследования, опубликованного в журнале Frontiers in Microbiology.

Всё началось 60 лет назад с открытия в Йеллоустонском парке (США) бактерии Thermus aquaticus, которая положила начало изучению экстремофилов. Этот микроорганизм подарил науке фермент, необходимый для ПЦР-диагностики.

Источник изображения: Flux ai

С тех пор ученые выяснили, что экстремофилы бывают разными. Термофилы выдерживают экстремальную жару, психрофилы — лютый холод, галофилы обитают в сверхсоленой воде, а радиотолерантные организмы спокойно переносят смертельную радиацию. Секрет их живучести заключается в уникальных механизмах. Особые системы восстановления ДНК, защитные мембраны и специальные белки поддерживают внутренний баланс там, где другая жизнь невозможна.

Эти свойства уже нашли применение в сельском хозяйстве, текстильной промышленности и косметологии. Но главный интерес для науки в другом. Экстремофилы считаются живыми аналогами last universal common ancestor (LUCA). Это последний универсальный общий предок, живший по некоторым данным 4,5 млрд лет назад. Считается, что от него произошло всё живое на Земле. 

Теперь исследователи возлагают на экстремофилов большие надежды в борьбе с климатическим кризисом. С помощью CRISPR-технологий можно создавать микроорганизмы, которые будут поглощать углерод или перерабатывать метан. Главная сложность состоит в том, что экстремофилы крайне капризны в разведении, но синтетическая биология обещает решить эту проблему, перенося их полезные гены в более удобные для культивирования виды.

#popular mechanics #crispr #микроорганизмы #экстремофилы #frontiers in microbiology #last universal common ancestor (luca) #thermus aquaticus #последний универсальный общий предок
Источник: popularmechanics.com
Популярные новости

Вышел мессенджер Columba, в котором можно переписываться и звонить без интернета
5
Илон Маск анонсировал запуск проекта Terafab по производству новых ИИ-чипов
+
Эксперт сравнил качество изображения и fps в GTA V на RTX 5080 с трассировкой лучей и без неё
2
Производители памяти опасаются скорого конца бума спроса и сворачивают инвестиции
+
Илон Маск предрек отмену обязательной работы в ближайшие 20 лет
9
Количество водителей с максимальной скидкой по ОСАГО за безаварийную езду в России возросло до 41,5%
+
Самый большой паровоз в мире отправился в тур по США к 250-летию страны
+
ФБР расследует внедрение вредоносного ПО в видеоигры Steam
1
Драйвер GreenBoost расширяет память GPU NVIDIA за счет ОЗУ и SSD для работы с большими ИИ-моделями
1
Учёные из Австралии придумали передавать секретные сообщения внутри теплового излучения
+
СК проверяет массовое изъятие и убой коров в Пензе, Сибири и на Алтае под предлогом инфекции
7
В Беларуси наладили производство 300-киловаттных зарядных станций для электромобилей
5
Археологи раскопали в пригородных садах в Шотландии римский форт почти двухтысячелетней давности
+
У древнего города Птолемаида обнаружили на глубине 100 метров множество кораблей
+
NVIDIA отказывается от стратегии универсального GPU и переходит к специализированным решениям
+
В Battlefield 6 пройдёт новая неделя бесплатного доступа
+
Xiaomi 18 Ultra получит главную камеру с матрицей формата 1"
+
Microsoft установила причину потери доступа к диску C в Windows 11 на некоторых устройствах
1
Huawei Enjoy 90 Pro Max станет первым смартфоном бренда с батареей 8500 мАч
+
Мартовское обновление Windows 11 вызывает сбои и зависания
5

Популярные статьи

Столкновение чёрных дыр произвело вспышку, которую астрофизика считала невозможной
5
Накопил более 300 игр за пять лет в Epic Games Store — показываю самые лучшие
9
Почти купил новый игровой ПК, но передумал в последний момент — рассказываю о причинах
1
Обзор и тестирование видеокарты Sapphire Radeon RX Vega64 8GB HBM2 Liquid Cooled 2048bit
9
Почему Forza Horizon для Xbox 360 в 2026 году остаётся самым уникальным эксклюзивом Microsoft
1
Обзор беспроводной гарнитуры Creative Zen Hybrid Pro Classic
+

Сейчас обсуждают

mayday30
23:33
Томми Кэш смахнул скупую слезу третьей рукой.
Дальнобойщик из США получил $20 000 долларов за перевозку ядерных отходов
Imun
23:17
🤣
Почти купил новый игровой ПК, но передумал в последний момент — рассказываю о причинах
Никита Абсалямов
22:48
Откопал где-то на помойке книжку о лженауке - кибернетике?
Илон Маск предрек отмену обязательной работы в ближайшие 20 лет
VRoman
22:27
Может это будущий настольный 10-ядерник с включёнными 10 из 12 ядер?
Предполагаемый 10-ядерный инженерник APU AMD Medusa Point получил 32 МБ кэш-памяти L3
Vfdee Ffgg
22:24
Ахаххаххаха, действительно
Илон Маск предрек отмену обязательной работы в ближайшие 20 лет
Cowboy Huggies
22:23
Это сколько надо всего скачать, чтобы набрать 3 Тб. У меня в месяц от силы набирается 30 Гб.
Опубликованы первые изображения Motorola Razr 70 и данные о зарядке из каталога 3C
Shad
22:14
что такое соотношение с ценой? это когда и 127 мало? тогда есть AE-9 с 129 дБ
Creative выпустила звуковую карту Sound Blaster Audigy FX Pro для интерфейса PCIe
Никита Абсалямов
22:02
Наверное потому что у первого HMB шина памяти 4096bit т.е. 4 чипа памяти распаяны, а у второго 2048bit т.е. распаяны 2 чипа... Вещь хорошая, жаль для игр - бесполезная.
Обзор и тестирование видеокарты Sapphire Radeon RX Vega64 8GB HBM2 Liquid Cooled 2048bit
AKS
21:52
*Знания сделают ваши ошибки – ошибками профессионала. Дрянь всё та же, но вам будет не так обидно.* Дмитрий Менделеев
Столкновение чёрных дыр произвело вспышку, которую астрофизика считала невозможной
valera60
21:48
А "соотношение" с ценой? Или это "фигня"?
Creative выпустила звуковую карту Sound Blaster Audigy FX Pro для интерфейса PCIe
