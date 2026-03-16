Экстремофилы, способные выживать в самых суровых условиях, могут стать ключом к решению многих проблем. К такому выводу пришли авторы исследования, опубликованного в журнале Frontiers in Microbiology.

Всё началось 60 лет назад с открытия в Йеллоустонском парке (США) бактерии Thermus aquaticus, которая положила начало изучению экстремофилов. Этот микроорганизм подарил науке фермент, необходимый для ПЦР-диагностики.

С тех пор ученые выяснили, что экстремофилы бывают разными. Термофилы выдерживают экстремальную жару, психрофилы — лютый холод, галофилы обитают в сверхсоленой воде, а радиотолерантные организмы спокойно переносят смертельную радиацию. Секрет их живучести заключается в уникальных механизмах. Особые системы восстановления ДНК, защитные мембраны и специальные белки поддерживают внутренний баланс там, где другая жизнь невозможна.

Эти свойства уже нашли применение в сельском хозяйстве, текстильной промышленности и косметологии. Но главный интерес для науки в другом. Экстремофилы считаются живыми аналогами last universal common ancestor (LUCA). Это последний универсальный общий предок, живший по некоторым данным 4,5 млрд лет назад. Считается, что от него произошло всё живое на Земле.

Теперь исследователи возлагают на экстремофилов большие надежды в борьбе с климатическим кризисом. С помощью CRISPR-технологий можно создавать микроорганизмы, которые будут поглощать углерод или перерабатывать метан. Главная сложность состоит в том, что экстремофилы крайне капризны в разведении, но синтетическая биология обещает решить эту проблему, перенося их полезные гены в более удобные для культивирования виды.