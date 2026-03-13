Холдинг «Новапорт» представил проект пассажирского терминала аэропорта Магнитогорска. Пропускная способность после реконструкции составит 200 пассажиров в час.

В Магнитогорске утверждена архитектурно-планировочная концепция будущего пассажирского терминала. Сооружение разместится на новой площадке — с северо-восточной стороны относительно существующего здания аэровокзала.

Проектом предусмотрено строительство трехэтажного комплекса высотой 16 метров. Расчетная производительность объекта составит 200 человек в час, что позволяет ежегодно обслуживать до 377 тысяч пассажиров. В полном объеме будут реализованы требования доступной среды для людей с ограниченными возможностями.

Центральное место в зале для пассажиров займет атриум с панорамными стёклами. Форма панелей повторяет изгибы реки Урал, протекающей в городе. Интерьеры решены в красно-оранжевых тонах. Это своего рода отсылка к металлургической специализации Магнитогорска, одного из крупнейших мировых центров чёрной металлургии.

Главная композиция зала объединяет стилизованные горы и два макета самолетов «Сталь-2», подвешенных под потолком. Именно эти машины в 1930-х годах открыли регулярное авиасообщение города с другими регионами. В дизайне фасадов соединились мотивы гор, металла, воды и огня. Аэропорт Магнитогорска работает с 1930 года и обслуживает город с населением свыше 400 тысяч человек. Сейчас здесь идет масштабное обновление в два этапа.

Первый этап — это оснащение комплекса аэродрома. Он начался в 2022 году с контрактом на 5,7 миллиарда рублей. Прежний подрядчик сорвал сроки и к концу 2024 года готовность составляла лишь 45–60%. В 2025 году провели новый тендер.

Сейчас работы выполняет компания «Трансстроймеханизация»: подрядчик меняет покрытие взлётно-посадочной полосы (3250 метров), рулёжных дорожек и перрона, обновляет светосигнальное оборудование и другие объекты. Завершить этот этап планируют 30 сентября 2026 года.

Второй этап — это непосредственно строительство свежего терминала размером около 6 тысяч квадратных метров. Проект одобрила Главгосэкспертиза в ноябре 2025 года. Финансирование идет из собственных и заемных средств аэропорта при поддержке ВЭБ.РФ. Ввести объект в эксплуатацию намерены в 2027 году.

Источник изображений: телеграм-канал "Новапорт Холдинг" https://t.me/s/novaport_holding