Внешнеэкономическое объединение «Тяжпромэкспорт», входящее в госкорпорацию «Ростех», ввело в эксплуатацию кислородную станцию на чугуноплавильном заводе в мьянманском городе Панг Пет. Это первый этап программы восстановления предприятия, рассчитанной до середины 2027 года.

Установка способна вырабатывать до 40 тысяч кубометров кислорода в час. Газ будет непрерывно подаваться в печи «Ромелт» для плавки металла. В оборудовании используются два двигателя мощностью 8,9 мегаватта каждый.

Изображение: rostec.ru

Завод сможет производить около 200 тысяч тонн железа в год, когда выйдет на полную мощность. Это позволит сократить импорт металла и сэкономить валютные резервы страны. В церемонии запуска участвовали премьер-министр штата Шан Аунг Аунг и замминистра промышленности Мьянмы Твинг Аунг. Они поблагодарили российских и местных инженеров за продуктивное сотрудничество.

Проект по восстановлению завода запустили еще в феврале 2025 года. Ключевым элементом стала российская технология «Ромелт», предназначенная для переработки бедных и труднообогатимых руд. Такое решение позволяет снизить нагрузку на окружающую среду и повысить общую эффективность металлургического производства.

Сергей Копылов, заместитель гендиректора «Тяжпромэкспорта», сообщил, что работы завершили в установленные сроки, хотя немецкий поставщик комплектующих прекратил сотрудничество. В настоящее время специалисты подготавливают техническое заключение о текущем состоянии плавильного оборудования и составляют технологические карты для ведения плавки в печи.

«Тяжпромэкспорт» является структурным подразделением госкорпорации «Ростех» и обладает значительным опытом осуществления крупных международных проектов в металлургической отрасли.