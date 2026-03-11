Сайт Конференция
This_is_the_way
Ростех запустил крупнейшую кислородную станцию на металлургическом заводе в Мьянме
Внешнеэкономическое объединение «Тяжпромэкспорт», входящее в госкорпорацию «Ростех», ввело в эксплуатацию кислородную станцию на чугуноплавильном заводе в мьянманском городе Панг Пет. Это первый этап программы восстановления предприятия, рассчитанной до середины 2027 года.

Установка способна вырабатывать до 40 тысяч кубометров кислорода в час. Газ будет непрерывно подаваться в печи «Ромелт» для плавки металла. В оборудовании используются два двигателя мощностью 8,9 мегаватта каждый.

Изображение: rostec.ru

Завод сможет производить около 200 тысяч тонн железа в год, когда выйдет на полную мощность. Это позволит сократить импорт металла и сэкономить валютные резервы страны. В церемонии запуска участвовали премьер-министр штата Шан Аунг Аунг и замминистра промышленности Мьянмы Твинг Аунг. Они поблагодарили российских и местных инженеров за продуктивное сотрудничество.

Проект по восстановлению завода запустили еще в феврале 2025 года. Ключевым элементом стала российская технология «Ромелт», предназначенная для переработки бедных и труднообогатимых руд. Такое решение позволяет снизить нагрузку на окружающую среду и повысить общую эффективность металлургического производства.

Сергей Копылов, заместитель гендиректора «Тяжпромэкспорта», сообщил, что работы завершили в установленные сроки, хотя немецкий поставщик комплектующих прекратил сотрудничество. В настоящее время специалисты подготавливают техническое заключение о текущем состоянии плавильного оборудования и составляют технологические карты для ведения плавки в печи.

«Тяжпромэкспорт» является структурным подразделением госкорпорации «Ростех» и обладает значительным опытом осуществления крупных международных проектов в металлургической отрасли.

#россия #ростех #строительство #международное сотрудничество #металлургия #мьянма #добыча кислорода #кислородная станция #ромелт
Источник: rostec.ru
Сейчас обсуждают

Waramagedon
13:49
значит на очереди ауди и шкода.
Volkswagen планирует сократить до 50 000 рабочих мест из-за падения прибыли
Waramagedon
13:47
Заплатили - строят. Цена решает всё, да и технологии новее у индусов.
В США впервые за 50 лет построят новый НПЗ при поддержке Индии
IRanPast
13:34
Данте, ты уже реально задрал своими статьями
Джейсон Шрейер против Moore’s Law Is Dead — будущее PlayStation 6 по секретным документам
Error 404
13:22
Не ясно только - чего в них легендарного? Обычная междуножная бензиновая перделка.
В России начали собирать легендарные мотоциклы «Минск» по белорусской лицензии
aoxoa1
12:35
Какова текущая рыночная ниша этих аппаратов и наначение когда на озоне всё завалено китайскими кросс и энудуро аппаратами разной кубатуры и формы по цене 130-180тр (внесезон) которые и берет школота ч...
В России начали собирать легендарные мотоциклы «Минск» по белорусской лицензии
Сергей Анатолич
12:30
А зачем Индии строить американцам завод в США? И зачем США поддержка Индии в этом? Это всё неспроста!🤔
В США впервые за 50 лет построят новый НПЗ при поддержке Индии
Сергей Анатолич
12:28
Они сами уже давно в это не верят.
Bloomberg: Запуск лунного модуля SpaceX в 2028 году могут перенести из-за технических проблем
IRanPast
12:28
А если с разгоном, то какая температура будет?
Три процессора AMD Ryzen 7 9700X подряд сгорели на одной и той же матплате ASRock
Сергей Анатолич
12:27
Ни чо. Переживёте. Шольц с Мерцем вам точно помогут!🤣
Volkswagen планирует сократить до 50 000 рабочих мест из-за падения прибыли
aoxoa1
12:26
Полчаса можно и баблами в бублы в ядекс играх покидать, если прям нужно. Нормальное игрунство imho это часика полтора, та же миссия в вар-стар-крафт. Когда важен процесс с толком и растановочкой, полу...
Мой 25-летний опыт игры на ПК или как меняются игровые предпочтения с возрастом. Часть 4
