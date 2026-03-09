Сайт Конференция
Блоги
Блоги
This_is_the_way
Новая теория глобального оледенения предполагает соль причиной покрытия Земли льдом
Ученые предположили, что во время глобального оледенения соль, остававшаяся на поверхности льда усиливала оледенение планеты.

Миллиард лет назад наша планета, возможно, едва не превратилась в «снежный ком». Ледники доползали до экватора, океаны замерзали, а жизнь, если и была, то где-то в глубоких трещинах или под толщей льда. Ученые называют этот гипотетический период «Земля-снежок». Долгое время считали, что главным виновником был обычный лёд. Он отражал солнечный свет, планета охлаждалась, льда становилось еще больше, и всё это накапливалось как... снежный ком.

Источник изображения: https://interestingengineering.com/

Норвежские исследователи из Университета Тромсё (The Arctic University of Norway) предлагают добавить в эту схему новый «ингредиент» - соль. Когда морская вода замерзает, соль никуда не девается. Часть ее остается в крошечных карманах «рассола» внутри льда. А в сверххолодном и сухом климате лёд может испаряться, минуя жидкую фазу. Это называется сублимацией. Соль при этом остаётся на поверхности. Кристаллы соли белые, они отлично отражают свет. То есть поверхность ледника становится еще ярче, еще холоднее.

Ученые построили климатическую модель и проверили эту гипотезу. Оказалось, что солевая корка действительно работает как усилитель. Планета замерзает быстрее и глубже, чем просто от льда. И что важнее — выйти из такого оледенения намного сложнее.

Модель показала два возможных состояния «Земли-снежка»: с солевым слоем и без него. Второе заметно холоднее. И, по мнению учёных, именно оно лучше соответствует геологическим данным той эпохи. Работа опубликована в журнале Climate of the Past. 

#норвегия #планета #ледниковый период #гипотеза #соль #земля-снежок #climate of the past #the arctic university of norway #глобальное оледенение #оледенение
Источник: interestingengineering.com
