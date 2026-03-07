Агентство возобновляет летные испытания экспериментального аппарата, который должен заменить громкий звуковой удар на едва слышный хлопок. Первый полет состоялся в октябре 2025 года, теперь машину готовят к расширению режимов полета. Если данные подтвердятся, запрет на сверхзвуковые полеты над сушей могут отменить.

X-59 строили почти 15 лет. Это первый пилотируемый исследовательский самолет NASA со времен легендарного X-15 из 1960‑х. Его задача состоит в том, чтобы добиться снижения громкого звукового удара, который издавал Конкорд, на едва слышный хлопок. Ожидаемый уровень шума запланирован на уровне 75 децибел, как если где-то рядом хлопнет дверь машины. У Конкорда было 105, а это уже как сидеть внутри этой машины.

Источник фото: https://aviationweek.com/

Первый полет прошел 28 октября 2025 года. Летчик Нил Ларсон поднял машину с завода Lockheed в Палмдейле и перегнал на базу Эдвардс. В воздухе проверили управляемость на скоростях от 170 до 250 узлов. Самолет вел себя достаточно предсказуемо, почти как тренажёр. Разница была заметна только в тяге, так как новый двигатель F414 дал больше мощности, чем закладывали в симулятор.

После полета машину осмотрели и доработали. Сейчас готовятся ко второму этапу. Планируют расширить полетную область до скорости 1,5 Маха и высоты 18 километров. На это уйдет 50–80 вылетов. Затем под маршрутом установят 125 наземных станций, которые запишут звук.

Главная цель состоит в том, чтобы пролететь над жилыми районами и собрать данные о том, как люди воспринимают хлопок. NASA выберет несколько мест с разным климатом и рельефом. Жители будут сообщать, слышали ли звук и насколько он их беспокоил.

Данные передадут в FAA и международную организацию ICAO. Если результат окажется приемлемым, запрет на сверхзвуковые полеты над сушей могут снять. А это, соответственно, откроет дорогу коммерческим сверхзвуковым лайнерам нового поколения.

В разработке участвовали Boeing и Lockheed, потом контракт на постройку отдали полностью Lockheed. В самолете много готовых деталей от истребителей: шасси от F‑16, ручка от F‑117, управление двигателями от F/A‑18. Это упростило производство, но усложнило интеграцию электроники.

Фюзеляж на 61% состоит из алюминия, 22% составляют композиты. Длинный нос почти целиком пластиковый. Из‑за него пилот не видит, что впереди, поэтому в кабине стоит система камер с 4K‑экраном. Она же помогла взлететь прямо по направлению на солнце без проблем.

Инженеры много работали над прочностью. Узкий длинный фюзеляж и тонкие крылья могут вибрировать на скорости. Чтобы избежать флаттера, в системы управления заложили фильтры и провели десятки испытаний корпуса на стендах и в аэродинамических трубах.