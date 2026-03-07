Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
This_is_the_way
Aviation Week: NASA готовится к возобновлению полётов бесшумного сверхзвукового самолёта X-59
Агентство возобновляет летные испытания экспериментального аппарата, который должен заменить громкий звуковой удар на едва слышный хлопок. Первый полет состоялся в октябре 2025 года, теперь машину готовят к расширению режимов полета. Если данные подтвердятся, запрет на сверхзвуковые полеты над сушей могут отменить.

X-59 строили почти 15 лет. Это первый пилотируемый исследовательский самолет NASA со времен легендарного X-15 из 1960‑х. Его задача состоит в том, чтобы добиться снижения громкого звукового удара, который издавал Конкорд, на едва слышный хлопок. Ожидаемый уровень шума запланирован на уровне 75 децибел, как если где-то рядом хлопнет дверь машины. У Конкорда было 105, а это уже как сидеть внутри этой машины.

Может быть интересно

Источник фото: https://aviationweek.com/

Первый полет прошел 28 октября 2025 года. Летчик Нил Ларсон поднял машину с завода Lockheed в Палмдейле и перегнал на базу Эдвардс. В воздухе проверили управляемость на скоростях от 170 до 250 узлов. Самолет вел себя достаточно предсказуемо, почти как тренажёр. Разница была заметна только в тяге, так как новый двигатель F414 дал больше мощности, чем закладывали в симулятор.

После полета машину осмотрели и доработали. Сейчас готовятся ко второму этапу. Планируют расширить полетную область до скорости 1,5 Маха и высоты 18 километров. На это уйдет 50–80 вылетов. Затем под маршрутом установят 125 наземных станций, которые запишут звук.

Главная цель состоит в том, чтобы пролететь над жилыми районами и собрать данные о том, как люди воспринимают хлопок. NASA выберет несколько мест с разным климатом и рельефом. Жители будут сообщать, слышали ли звук и насколько он их беспокоил.

Данные передадут в FAA и международную организацию ICAO. Если результат окажется приемлемым, запрет на сверхзвуковые полеты над сушей могут снять. А это, соответственно, откроет дорогу коммерческим сверхзвуковым лайнерам нового поколения.

В разработке участвовали Boeing и Lockheed, потом контракт на постройку отдали полностью Lockheed. В самолете много готовых деталей от истребителей: шасси от F‑16, ручка от F‑117, управление двигателями от F/A‑18. Это упростило производство, но усложнило интеграцию электроники.

Фюзеляж на 61% состоит из алюминия, 22% составляют композиты. Длинный нос почти целиком пластиковый. Из‑за него пилот не видит, что впереди, поэтому в кабине стоит система камер с 4K‑экраном. Она же помогла взлететь прямо по направлению на солнце без проблем.

Инженеры много работали над прочностью. Узкий длинный фюзеляж и тонкие крылья могут вибрировать на скорости. Чтобы избежать флаттера, в системы управления заложили фильтры и провели десятки испытаний корпуса на стендах и в аэродинамических трубах. 

#nasa #boeing #lockheed martin #x-59 #конкорд #ту-144 #сверхзвуковой самолёт #сверхзвуковой удар #испытательный полёт #снижение шума от самолетов
Источник: aviationweek.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

На крупнейшей ГЭС Северного Кавказа установили ротор генератора нового гидроагрегата №3
+
Эксперт показал степень выгорания OLED-монитора после двух лет интенсивного использования
10
Need for Speed Carbon с трассировкой пути протестировали на RTX 5080 и сравнили с оригиналом
6
В Беларуси начались испытания 50-тонного карьерного бульдозера БЕЛАЗ-78542
+
Мощная вспышка на Солнце вызвала аномальные изменения в атмосфере Марса
+
Российский мессенджер MAX открыл регистрацию для пользователей из 40 государств
8
Bloomberg: Индия вернулась к закупкам российской нефти
1
Vivo опубликовала полные характеристики основной камеры смартфона X300 Ultra
+
На российском спутнике «Экспресс-АТ1» произошёл сбой и временно пропал сигнал
1
Кризис флеш-памяти уже оказался глубже, чем оперативной памяти
1
Энтузиаст протестировал ПК на Core i5-12400F с Radeon RX 480 8 ГБ в популярных играх
2
Российский электромобиль «Атом» готовят к выходу на рынок такси
+
В Samsung Galaxy S26 Ultra не оказалось камеры-перископа
+
Nothing представила смартфоны Phone 4a и 4a Pro с подсветкой Glyph Bar
+
«Калашников» показал БПЛА «Легионер» для ближневосточных заказчиков на выставке «Нефтегаз-2026»
+
Регистрация в мессенджере Max стала доступна жителям 40 государств
+
Каждый пятый россиянин хотел бы отказаться от «Госуслуг» и цифровых документов
5
ТМХ начал испытывать щелочные аккумуляторы на новейших метропоездах «Москва-2026»
2
Компактный смартфон OnePlus 15T на Snapdragon 8 Elite Gen 5 протестирован в Geekbench
+
Уязвимость в мессенджере Max позволяет без авторизации получать доступ к фотографиям из чатов
1

Популярные статьи

Собираем игровой ПК весной 2026 года с максимально выгодным соотношением цены и производительности
51
Как геймеры получают 100% скидки на игры PlayStation 5
5
Пять лучших фильмов с Мэрилин Монро (субъективно)
1

Сейчас обсуждают

Китя.
19:44
покажи ложка сколько у тебя. но ты не покажешь как дно у тебя в тесте :-))
Собираем игровой ПК весной 2026 года с максимально выгодным соотношением цены и производительности
zloyshkolnik 43
19:44
Тут дело не в покупателях 100 процентов это сбер выгоду теряет вот и всё
Цена товара на маркетплейсах перестанет зависеть от способа оплаты
3vova1vova2
19:44
мастер йода ботовод пришел
Собираем игровой ПК весной 2026 года с максимально выгодным соотношением цены и производительности
IRanPast
19:40
Сказочный дятел )))
Собираем игровой ПК весной 2026 года с максимально выгодным соотношением цены и производительности
3vova1vova2
19:39
докторов вроде тебя школоло я на ... вертел
Собираем игровой ПК весной 2026 года с максимально выгодным соотношением цены и производительности
Китя.
19:39
Это что на 2шт по 24Gb 8800 или 9200 денег не хватило ?
Собираем игровой ПК весной 2026 года с максимально выгодным соотношением цены и производительности
IRanPast
19:38
Врачи тебе уже не помогут )))
Собираем игровой ПК весной 2026 года с максимально выгодным соотношением цены и производительности
3vova1vova2
19:35
про хай тек тебе в помощь
Собираем игровой ПК весной 2026 года с максимально выгодным соотношением цены и производительности
Shatun29
19:34
Пиз...лы, на ГБО пропане ровно тоже самое, бензин в баке месяцами один и тоже и что-то проблем не заявлено, двигатель прогревается в поездках, но бензин только на прогрев минут 5 и всё в день.
У гибридных автомобилей может возникать специфическая проблема с бензиновым двигателем
Китя.
19:28
почему ты такой длинный как глист и худой.
Собираем игровой ПК весной 2026 года с максимально выгодным соотношением цены и производительности
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter