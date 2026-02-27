Энтузиаст Флетчер Хейслер создал шахматную доску, которая бьет игрока током за нарушение правил, медлительность или неудачные ходы, используя аппарат для физиотерапии и движок Stockfish.

Американский видеоблогер Флетчер Хейслер (Fletcher Heisler) ведёт свой Youtube-канал Everything Is Hacked. На этот раз он потратил несколько месяцев на создание необычной шахматной доски. Устройство бьет игрока током, когда тот совершает ошибку. Как пишет Popular Science, поводом для проекта стало желание найти способ быстро улучшить навыки игры. В данном случае посредством кнута, без пряника.

Изображение: https://www.popsci.com/

В основе изобретения лежит TENS-аппарат который обычно используют в физиотерапии для снятия боли. Хейслер значительно усилил напряжение, превратив медицинский прибор в средство наказания. За «интеллектуальную» часть отвечает открытый шахматный движок Stockfish, запущенный на мини-компьютере Raspberry Pi.

Настоящей проблемой стала техническая реализация. Энтузиасту пришлось потратить месяцы на то, чтобы каждая клетка доски была оснащена механическим переключателем от клавиатуры, а фигуры проводили ток. Сложность заключалась и в масштабировании. Любой шаг приходилось повторять по 64 раза (по числу клеток), а то и больше. В процессе сборки Хейслер неоднократно бился током сам.

Готовая доска предлагает четыре режима. «Нелегальный» бьет за ход, противоречащий правилам. В режиме игры с движком Stockfish удар следует за каждый серьезный просчет. «Таймер» наказывает за медлительность, а «Режим задач» содержит более миллиона головоломок...В этом случае удар током практически гарантирован.

Несмотря на оригинальность идеи, пользы для игры проект не принес. Хейслер признался, что за месяцы возни с проводами его навыки только ухудшились. Он проиграл все партии уличным шахматистам в парке, но приобрел неожиданный побочный эффект... устойчивость к ударам током. Доску, кстати, дважды разбивали при перевозке, но автору удалось снова ее восстановить.