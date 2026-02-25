Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
This_is_the_way
В Бразилии нашли следы происшедшего более 6 миллионов лет назад мощного удара из космоса
Ученые подтвердили наличие в Бразилии первого в Южной Америке поля разброса тектитов — стеклянных фрагментов, образовавшихся при падении крупного космического тела. Образцы назвали жераизитами в честь штата Минас-Жерайс. Возраст находок составляет около 6,3 млн лет. Кратер пока не обнаружен, но геохимия указывает на древнюю континентальную кору как на источник расплавления. Это шестое крупное тектитовое поле в мире.

Геологи обнаружили в Бразилии первые в Южной Америке тектиты — это оплавленные стеклянные фрагменты, которые образуются при мощном ударе космического тела о земную поверхность. Находки получили название "жераизиты" - в честь штата Минас-Жерайс, где их нашли впервые. Исследование опубликовано в журнале Geology.

Может быть интересно

Изображение: Flux ai

Тектиты возникают, когда метеорит или астероид врезается в Землю с огромной скоростью. От удара горные породы плавятся, выбрасываются вверх и застывают в полете. Во время этого процесса они приобретают причудливые формы — шарики, капли, гантели, диски. До сих пор ученым было известно всего пять крупных полей разброса тектитов: Австралазия (регион, включающий в себя Австралию, Новую Гвинею, Новую Зеландию и прилегающие к ним острова Тихого океана), Европа, Северная Америка, Африка и Белиз. Бразильская территория стало шестой.

Собирать образцы начали в 2024 году в северной части Минас-Жерайс. Сейчас коллекция насчитывает больше 600 экземпляров. Самые мелкие весят меньше грамма, самый крупный около 85 граммов при размере до пяти сантиметров. На вид кусочки черные и матовые, но на просвет становятся полупрозрачными с серовато-зеленым оттенком. Поверхность в мелких следах пузырьков газа, которые вырывались наружу, пока стекло еще не застыло.

Некоторые образцы «жераизитов».Источник: scitechdaily.com 

Химический анализ подтвердил космическое происхождение. В составе много кремнезема (около 74 процентов) и очень мало воды (всего около 0,007–0,01%). Для сравнения, в обычном вулканическом стекле воды в сотни раз больше. Еще нашли включения чистого кварцевого стекла, которое образуется только при экстремальном нагреве.

Возраст "определили" по изотопам аргона — это примерно 6,3 миллиона лет, то есть конец миоцена. Три независимых замера дали очень близкие цифры, так что с высокой долей вероятности это один удар. А вот где именно он произошел, пока неясно. Кратер не найден, и это, в целом "нормально". Из шести известных полей кратеры найдены только у трех. В Австралазии, например, кратер вообще лежит на дне океана.

Изотопный состав указывает на очень древнюю континентальную кору возрастом 3-3,3 миллиарда лет. В Бразилии такой фундамент обнажается в кратоне Сан-Франсиску (São Francisco Craton). Там и будут, вероятно, искать дальше. При этом использовать планируется магнитную и гравиметрическую съемку, которая может показать заглублённую и размытую структуру.

#космос #бразилия #геология #метеорит #южная америка #кратер #космическое тело #миоцен #древняя планета #тектит
Источник: scitechdaily.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Эксперт сравнил GTX 1080 Ti и RTX 3060 12 ГБ в паре с Ryzen 9 7900X в ряде современных игр
3
Эксперт показал, что происходит при использовании маломощного блока питания в ПК с RTX 5090
1
Китайский производитель CXMT продаёт память DDR4 в два раза дешевле южнокорейских компаний
+
TechRadar назвали 6 лучших SSD-накопителей в феврале 2026 года
5
Утечка раскрыла детали OnePlus 16: рамки тоньше миллиметра и аккумулятор 9000 мАч
1
Моддеры и разработчики OptiScaler работают над совместимостью FSR 4 и API Vulkan через «мост» DX12
+
В Южной Корее Мужчина проник в магазин и забрал три видеокарты общей стоимостью $14 000
+
Энтузиаст протестировал ПК на Core i7-3770 с 16 ГБ ОЗУ DDR3 и GTX 1060 3 ГБ в популярных играх
1
Samsung Galaxy S26 Ultra уступает Vivo X300 Ultra по размеру сенсоров второстепенных камер
1
WSJ: NVIDIA планирует выйти на рынок процессоров для ПК в 2026 году
1
КАМАЗ сертифицировал седельный тягач для автопоездов массой до 100 тонн
6
Владелец матплаты MSI пожаловался на повреждённые контакты и крышку Asus после ремонта по гарантии
+
Глава Epic Games: Компьютеры игроков в Fortnite потребляют 30 ГВт — больше 500 суперкомпьютеров
+
Компьютеры Mac с 16 ГБ RAM столкнулись с проблемами при запуске требовательных игр
1
Основатель бренда Xbox предсказывает закрытие игрового подразделения в Microsoft
+
Популярный магазин по ошибке указал возможную цену GTA 6 для ПК и Xbox на своём сайте
+
AMD Radeon RX 9070 XT и RX 9060 XT заметно обогнали модели Nvidia по объёмам продаж в Mindfactory
17
Первый зампред «Сбера»: В гонку фундаментальных моделей ИИ новым игрокам входить уже бессмысленно
+
Пиратский экшен Windrose собрал миллион вишлистов после выхода демоверсии на Steam Next Fest
+
FT: Япония начала экспериментальную добычу редкоземельных элементов с глубины 6 тысяч метров
4

Популярные статьи

Какой игровой ПК я собрал бы себе в 2026 году на ОЗУ DDR4 и почему в нем будет процессор не от AMD
137
Почему не следует доверять «диванным экспертам» в Интернете
22
Кто есть кто в онлайн-играх — обзор интересных ролей и типов игроков
14
Фильм «Особое мнение» в реальной жизни — как современные алгоритмы ИИ управляют людьми
1
Для Xbox наступают тёмные времена — Аша Шарма перекладывает проблемы консоли на Сару Бонд
+
Обзор игровых мышек MSI Versa 300 Wireless и Versa 300 Wireless White
1

Сейчас обсуждают

Chato-Boot
21:04
Не грусти, швайне, похрусти, заслужил:
Мишустин: В России в 2025 году построено и модернизировано свыше 28 000 километров автодорог
Сергей Анатолич
21:00
Дошло наконец. Конечно без помощи правительства ситуацию не исправить.
Володин: Правительство РФ должно сделать все для спасения «Почты России»
Виталий Крюков
20:56
О, еще один бот нарисовался. Без имени, без лица, без уважения элементарного, как это у них принято (аноним...или, может, онаним? Все может быть)... А правда-матка, она такая - нечестным лю...ботам г...
Мишустин: В России в 2025 году построено и модернизировано свыше 28 000 километров автодорог
Rind
20:48
Осирис, свали в вонючую даль
Мишустин: В России в 2025 году построено и модернизировано свыше 28 000 километров автодорог
Dockers
20:46
Скорость у почты такая же, как у яндекса, озона и 5пост, абсолютно всё одинаково, затупить может любая служба доставки. Отправлял в том году около 30 посылок, пользовался всеми 4 службами.
Володин: Правительство РФ должно сделать все для спасения «Почты России»
Виталий Крюков
20:40
С каких это пор Иркутск стал относиться к Украине? А вот ваш уровень воспитанности и доброжелательности лишь позорит Россию, если вы россиянин, конечно. Хотя в любом случае в первую очередь вы позори...
Мишустин: В России в 2025 году построено и модернизировано свыше 28 000 километров автодорог
Everything
20:35
А кто тебе посылки более 5 кг будет доставлять?
Володин: Правительство РФ должно сделать все для спасения «Почты России»
LastAtlant
20:32
Чукча не читатель чукча писатель да? В небольшой деревне или населенном пункте никогда не откроют ничего кроме почты, им в таком случае чем пользоваться, голубинную возрождать? Другое дело то что их ...
Володин: Правительство РФ должно сделать все для спасения «Почты России»
Александр Иванов
20:31
"Одной из таких компаний была S3 Graphics, молодая компания, основанная в 1991 году," Ай, не пизди! S3 Graphics была основана в январе 1989 года Диосдадо Дадо Банатао и Рональдом Яра.
Обзор видеокарты S3 Virge — самого продаваемого 3D-ускорителя 1996 года
Валерий Валерьевич
20:30
Тебе правда в глаза колит? Тогда вали с сайта вместе со своими идиотскими статейками если тебе здесь плохо.
Какой игровой ПК я собрал бы себе в 2026 году на ОЗУ DDR4 и почему в нем будет процессор не от AMD
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter