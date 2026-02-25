Ученые подтвердили наличие в Бразилии первого в Южной Америке поля разброса тектитов — стеклянных фрагментов, образовавшихся при падении крупного космического тела. Образцы назвали жераизитами в честь штата Минас-Жерайс. Возраст находок составляет около 6,3 млн лет. Кратер пока не обнаружен, но геохимия указывает на древнюю континентальную кору как на источник расплавления. Это шестое крупное тектитовое поле в мире.

Геологи обнаружили в Бразилии первые в Южной Америке тектиты — это оплавленные стеклянные фрагменты, которые образуются при мощном ударе космического тела о земную поверхность. Находки получили название "жераизиты" - в честь штата Минас-Жерайс, где их нашли впервые. Исследование опубликовано в журнале Geology.

Изображение: Flux ai

Тектиты возникают, когда метеорит или астероид врезается в Землю с огромной скоростью. От удара горные породы плавятся, выбрасываются вверх и застывают в полете. Во время этого процесса они приобретают причудливые формы — шарики, капли, гантели, диски. До сих пор ученым было известно всего пять крупных полей разброса тектитов: Австралазия (регион, включающий в себя Австралию, Новую Гвинею, Новую Зеландию и прилегающие к ним острова Тихого океана), Европа, Северная Америка, Африка и Белиз. Бразильская территория стало шестой.

Собирать образцы начали в 2024 году в северной части Минас-Жерайс. Сейчас коллекция насчитывает больше 600 экземпляров. Самые мелкие весят меньше грамма, самый крупный около 85 граммов при размере до пяти сантиметров. На вид кусочки черные и матовые, но на просвет становятся полупрозрачными с серовато-зеленым оттенком. Поверхность в мелких следах пузырьков газа, которые вырывались наружу, пока стекло еще не застыло.

Некоторые образцы «жераизитов».Источник: scitechdaily.com

Химический анализ подтвердил космическое происхождение. В составе много кремнезема (около 74 процентов) и очень мало воды (всего около 0,007–0,01%). Для сравнения, в обычном вулканическом стекле воды в сотни раз больше. Еще нашли включения чистого кварцевого стекла, которое образуется только при экстремальном нагреве.

Возраст "определили" по изотопам аргона — это примерно 6,3 миллиона лет, то есть конец миоцена. Три независимых замера дали очень близкие цифры, так что с высокой долей вероятности это один удар. А вот где именно он произошел, пока неясно. Кратер не найден, и это, в целом "нормально". Из шести известных полей кратеры найдены только у трех. В Австралазии, например, кратер вообще лежит на дне океана.

Изотопный состав указывает на очень древнюю континентальную кору возрастом 3-3,3 миллиарда лет. В Бразилии такой фундамент обнажается в кратоне Сан-Франсиску (São Francisco Craton). Там и будут, вероятно, искать дальше. При этом использовать планируется магнитную и гравиметрическую съемку, которая может показать заглублённую и размытую структуру.