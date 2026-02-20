В нью-йоркском особняке 1832 года обнаружен тайный проход, использовавшийся для укрытия беглых рабов.

В Манхэттене обнаружили ранее неизвестный проход, который вёл из второго этажа особняка 1832 года постройки в подвал. Исследователи установили, что домовладелец Джозеф Брюстер (Joseph Brewster) был аболиционистом (сторонником отмены рабства в США). Он заложил тайник ещё на этапе проектирования здания. Проход, скрытый за выдвижными ящиками, служил убежищем для беглых рабов на пути к свободе. Открытие сделали сотрудники Музея купеческого дома, который работает в этом здании уже 90 лет.

На протяжении почти века музей был посвящён семье Тредвелл, купивших дом в 1835 году и владевших им до 1933-го. Оригинальный владелец Джозеф Брюстер оставался в тени. Тогда считалось, что он построил особняк для последующей перепродажи. Всё изменилось, когда историк музея Энн Хаддад наткнулась на документы, доказывающие, что Брюстер был убеждённым аболиционистом и состоял в Американском обществе борьбы с рабством (The American Anti-Slavery Society).

Тогда работники музея пересмотрели конструкцию здания. Пространство за встроенными шкафами на втором этаже всегда вызывало вопросы, но его объясняли сначала вентиляцией, потом мусоропроводом. После того как выдвижные ящики сняли, за ними открылся узкий лаз, ведущий прямо в подвал. Ширина проёма и устройство стен подтвердили, что проход был спланирован заранее.

Подземная железная дорога — это целая сеть маршрутов и убежищ, по которым беглых рабов переправляли на Север. Документальных свидетельств о ней сохранилось немного, а материальных следов и того меньше. По словам историков, это первая нетронутая станция Подземной железной дороги, найденная на Манхэттене со времён погрома дома Хопперов-Гиббонсов (Hopper-Gibbons) в 1863 году. Тогда во время бунтов толпа сожгла особняк, где укрывали беглецов.

Здание музея принадлежит городскому департаменту парков, но соседний участок планируют застроить. Работы могут повредить подземную часть тайника и помешать дальнейшим исследованиям. Активисты добиваются, чтобы исторический статус распространили и на прилегающую территорию. Сейчас неясно, куда именно выходил ход. Возможно, он вёл в соседний дом, тоже построенный Брюстером.