Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
This_is_the_way
Учёные-биологи раскрыли основу уникального механизма двойной жизни плесневых культур
Грибы Mucorales способны переключаться между дрожжевой и мицелиальной формами в зависимости от наличия кислорода. Открытие позволяет разрабатывать более эффективные методы лечения мукормикоза, блокируя переход гриба в патогенную мицелиальную стадию, а также оптимизировать промышленное производство антиоксидантов, ферментов и антибиотиков.

Биологи раскрыли генетическую основу уникальной способности некоторых грибов переключаться между двумя разными формами существования. Исследование опубликовано в журнале Nature Communications.

Может быть интересно

Изображение: Flux 

Объектом изучения стали грибы Mucorales, в частности вид Mucor lusitanicus. Эти организмы демонстрируют явление диморфизма (в данном случае, две разных формы жизни в пределах одного вида). В бескислородной среде с высоким содержанием углекислого газа и глюкозы они существуют в виде одноклеточных дрожжей, размножающихся почкованием. При доступе кислорода те же самые клетки запускают программу трансформации в многоклеточный мицелий, способный к половому размножению.

Анализ геномов показал, что за переключение отвечают сотни семейств генов, прошедших через "конвергентную эволюцию" (независимое развитие схожих признаков или органов у неблизкородственных видов). Разные гены, выполняющие собственные функции, независимо друг от друга развили сходные адаптации, обеспечивающие скоординированное появление признаков той или иной формы. Дополнительно найдены два ранее неизвестных гена-регулятора, контролирующих этот процесс. У мутантных штаммов Mucor lusitanicus с удаленными генами этого типа способность к трансформации полностью утрачивалась.

Результаты работы имеют прикладное значение в том числе для медицины. Представители Mucorales вызывают тяжелую инфекцию, называемую мукормикоз, поражающую людей с ослабленным иммунитетом. Патогенность напрямую связана с мицелиальной стадией. Грибы прорастают в ткани, используя питательные вещества организма хозяина. Понимание механизмов переключения открывает возможность разработки препаратов, удерживающих гриб в безвредной дрожжевой форме даже в аэробных условиях.

В промышленности управление диморфизмом позволит оптимизировать производство грибных метаболитов. Фиксация культуры в нужном состоянии повышает выход антиоксидантов, ферментов, красителей и антибиотиков, включая соединения пенициллинового ряда, поскольку гриб не тратит ресурсы на морфологические перестройки.

#медицина #эволюция #popular mechanics #генетика #грибы #mucorales #nature communications #диморфизм #дрожжи #формы жизни
Источник: popularmechanics.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Энтузиаст проверил возможности ПК на Core i5-4690 с GTX 960 в популярных играх в 2026 году
2
Первый в мире серийный твердотельный накопитель Micron с PCIe 6.0 обеспечивает скорость до 28 ГБ/с
1
В MxBenchmarkPC сравнили качество картинки и fps на RTX 5070 с DLSS 4.0 и DLSS 4.5 Ultra Performance
+
Предполагаемый Xiaomi 18 оказался похож на iPhone 16 Pro на появившемся в сети изображении
+
В Узбекистане планируют нарастить производство автомобилей до 510 тысяч в год
+
В России компании массово пересматривают условия вознаграждения для сотрудников
+
Энтузиаст заменил СО RTX 3050 на двухбашенный кулер и добился заметного повышения fps
6
Темпы предзаказов Samsung Galaxy S26 отражают спад интереса к серии
+
Пользователь купил RTX 5070 вдвое дешевле её реальной цены благодаря ошибке магазина
2
Миллиардеры Илон Маск и Джефф Безос конкурируют между собой и Китаем в освоении Луны
+
Раскрыта генетика грибов, способных превращаться в две разные формы жизни подобно оборотням из мифов
+
Полностью прокачать 52-ядерные Nova Lake смогут лишь топовые материнские платы с чипсетом Intel Z990
+
РИА Новости: Пользователям iPhone приходится скачивать Max для доступа к «Госуслугам»
1
Счастливчик купил матплату за $50 и получил с ней четыре SSD общей стоимостью более $1600 бесплатно
1
Tom's Hardware сравнили в играх Ryzen 7 9800X3D и Ryzen 7 9850X3D
+
В США могут отказаться от использования в автомобилях системы «старт-стоп»
+
Патч KB5077181 для Windows 11 решает проблемы с меню Пуск и падением fps в играх
4
Пользователи Рунета в пятницу столкнулись с недоступностью множества сервисов
+
В Швейцарии пройдёт референдум по введению ограничений на численность населения страны
5
Lenovo продемонстрировала модуль LPCAMM2 от Samsung объёмом 96 ГБ и со скоростью 9600 МТ/с
+

Популярные статьи

Женский вокал в метале (мои личные предпочтения)
14
Тестирование полуживой Geforce 6600 AGP
13

Сейчас обсуждают

daring
16:47
а зачем держишь? с балкона его
Тестирование полуживой Geforce 6600 AGP
Котэ
16:39
когда не помогает, ИрэнПёзду на помощь проползает Avenger в леопардовых стрингах и весь в масле
Энтузиаст заменил СО RTX 3050 на двухбашенный кулер и добился заметного повышения fps
Василий Коренков
16:26
Когда этот пузырь, под названием ИИ лопнет, то всех разметает, слишком много производителей железа на этом сейчас помешались. Будет им большой сюрприз, когда куча ненужного более хлама в виде памяти и...
Цены на HDD неизбежно вырастут: Western Digital распродала все жесткие диски до 2028 года
Anti liberast
16:14
10 числа в смысле 10 января? а то у меня оно уже больше месяца назад установлено.
Патч KB5077181 для Windows 11 решает проблемы с меню Пуск и падением fps в играх
Dimon1996
15:57
Магазина, видимо.
Пользователь купил RTX 5070 вдвое дешевле её реальной цены благодаря ошибке магазина
Родион Вестов
15:43
Фото биткоина только не понятно. Биткоин эти новые протоколы убьют как медленное старье).
Блокчейн Psy Protocol установил рекорд скорости в 521 тысяч транзакций в секунду на протоколе PoUW
Родион Вестов
15:38
Китайцы с корейцами победили именитых брендов)
Carscoops: Зимние испытания в Норвегии раскрыли реальный запас хода электромобилей при -31°C
linux4ever
15:30
Вас ожидает много сюрпризов после обновлений: https://learn.microsoft.com/en-us/windows-hardware/drivers/print/end-of-servicing-plan-for-third-party-printer-drivers-on-windows
Microsoft возвращает возможность перемещать панель задач в Windows 11
Bernigan
15:30
iranpast это не помогает(
Энтузиаст заменил СО RTX 3050 на двухбашенный кулер и добился заметного повышения fps
ark-bak
14:51
Онанируй если хочешь быть здоров.
Энтузиаст заменил СО RTX 3050 на двухбашенный кулер и добился заметного повышения fps
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter