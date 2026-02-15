Исследование, опубликованное в Scientific Reports, установило, что вирус стал причиной смерти более 50 поморников в сезоны 2023–2024 годов. Поражение нервной системы вызывало у птиц потерю координации, скручивание шеи и падения с высоты.

В Антарктиде зафиксирована первая массовая гибель животных от птичьего гриппа H5N1. Согласно публикации в Scientific Reports, жертвами вируса стали более 50 поморников в сезоны 2023–2024 годов. Инфекция поражала нервную систему, вызывая судороги, потерю координации и падения.

Может быть интересно

Фото: scitechdaily.com

Основной очаг смертности выявлен на острове Бик. Экспедиция, работавшая в марте 2024 года, охватила десять точек, включая Южные Шетландские острова. У пингвинов и морских котиков вирус как причина гибели не подтвердился

Фото: scitechdaily.com

Штамм H5N1 обнаружили в 1996 году на птицефабрике в Китае. Сейчас он присутствует на всех континентах кроме Австралии и Океании. Вирус уничтожил более 400 млн домашних птиц и распространился среди млекопитающих: коров, морских львов, песцов и медведей. Из тысячи зараженных людей примерно половина скончалась.

После перехода вируса в дикую природу контроль стал невозможен. В Антарктиде ситуация усугубляется отсутствием свежих данных о популяции поморников. Последний учет проводился в 80-х и показал около 800 гнездящихся пар. Без регулярного мониторинга оценить реальные потери невозможно.