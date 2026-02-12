Предприятие «Северсталь. Стальные башни» вернулось к серийному выпуску опор для ветрогенераторов. По итогам 2025 года завод отгрузил 74 комплекта конструкций нового поколения — высотой до 120 метров и массой более 400 тонн каждая.

Череповецкое предприятие «Северсталь Стальные башни» в 2025 году произвело 74 комплекта опор для ветроэнергетических установок. Также в достижения компании можно записать выигранный тендер на поставку более 250 башен до 2029 года. Как сообщили в пресс-службе, заказчиком выступил крупнейший российский энергохолдинг.

Следует отметить, что завод освоил выпуск сооружений нового поколения. Высота башен теперь достигает 120 метров, диаметр составляет около 5,3 метра, а масса превышает 400 тонн. Для производства используется сталь марки S355NL толщиной около 70 миллиметров. Её изготавливают на площадке «Северстали» в Санкт-Петербурге, в районе Колпино, где осуществляется переработка металла.

Также стало известно, что предприятие прошло небольшую модернизацию. Недавно был приобретён ричстакер — специальная погрузочная техника, обладающая грузоподъёмностью в 75 тонн. В совокупности с имеющимся оборудованием, это даёт возможность перемещать секции ветрогенераторов общим весом до 120 тонн и транспортировать их на внушительные дистанции.

Глава компании Александр Шевелёв подчеркнул, что возобновление производства башен ВЭУ и успешное участие в тендере свидетельствуют о готовности «Северстали» к реализации масштабных проектов в сфере российской ветроэнергетики.