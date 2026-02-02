Глубоко модернизированный китайский истребитель J-20A с новыми двигателями WS-15 успешно прошёл комплексные испытания в январе 2026 года

Китайская корпорация CAC в январе 2026 года опубликовала кадры комплексных лётных тестов глубоко модернизированного истребителя. Ключевым нововведением стала отработка технологии управления группами беспилотных аппаратов, что является определяющей чертой самолётов так называемого «поколения 5+».

Фото: militarywatchmagazine.com

Главным техническим изменением стала установка отечественных двигателей WS-15. Новые двигатели обеспечивают истребителю повышенную тягу, что значительно улучшает маневренность и позволяет дольше поддерживать сверхзвуковую скорость без форсажа. Это также увеличивает дальность полёта и снижает эксплуатационные расходы.

Планер самолёта также был доработан. Видимым изменением стала новая геометрия задней части фонаря кабины, которая снижает аэродинамическое сопротивление и, вероятно, повышает общую малозаметность самолёта.

Испытания показали смену парадигмы в китайском авиастроении. Акцент сместился с проверки характеристик отдельного самолёта на тестирование сложной сетевой боевой системы. J-20A выступал в роли воздушного командного центра, координируя действия других летательных аппаратов, что критически важно для войн «следующего поколения».

Несмотря на разработку в Китае сразу трёх проектов истребителей шестого поколения, J-20 остаётся основой авиации. Благодаря модернизации и быстрым темпам производства (к 2030 году ожидается около 1000 единиц), этот истребитель поколения 5+ будет сохранять ключевую роль в системе обороны Китая как минимум на ближайшее десятилетие.