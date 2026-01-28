Согласно законопроекту Конгресса, общий бюджет Космических сил США в 2026 году достигнет рекордных 40 млрд долларов, что вдвое больше, чем пять лет назад. В Москве и Пекине, в свою очередь, такой бюджет расценивают как доказательство агрессивных намерений США.

Космические силы США получат рекордный бюджет в размере около 40 млрд долларов на 2026 финансовый год. Эта сумма формируется из прямого финансирования в 26 млрд, заложенного в новом законопроекте Конгресса, и примерно 14 млрд из других статей оборонного бюджета. Финансирование почти вдвое превышает уровень пятилетней давности, подтверждая устойчивый рост бюджета с момента создания данного вида войск в 2019 году.

Может быть интересно

Источник изображения https://www.hudson.org/

Основные средства будут направлены на создание более сильной орбитальной группировки. Фокус смещается на разработку и запуск многочисленных спутников нового поколения для связи, предупреждения и разведки, а также на технологии для защиты своих космических активов и противодействия системам вероятного противника.

Резкое наращивание потенциала - прямой ответ на программы России и Китая, которые США считают главными конкурентами в космосе. Вашингтон открыто называет их действия, вроде испытаний противоспутникового оружия, ключевой угрозой. В Москве и Пекине, в свою очередь, такой бюджет расценивают как доказательство агрессивных намерений США, что подпитывает логику новой космической гонки.

Таким образом, рекордный бюджет материализует доктрину, где космос - полноценная сфера боевых действий. США готовятся к конфликту, в котором контроль над орбитой станет решающим. Этот шаг окончательно стирает грань между мирным и военным космосом, создавая серьёзные вызовы для глобальной безопасности.