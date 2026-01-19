Армия США в третий раз не уложилась в сроки развертывания гиперзвуковой системы Dark Eagle к концу 2025 года, несмотря на 12 миллиардов долларов инвестиций и готовность операторов, что усиливает отставание от России, Китая и даже КНДР.

Армия США подтвердила, что снова не выполнила плановый срок развертывания системы дальнобойного гиперзвукового оружия Long-Range Hypersonic Weapon (LRHW), известной как Dark Eagle. Это уже третья крупная задержка после сбоев в 2023 и 2024 годах.

Программа запущена в 2018 году и получила финансирование свыше 12 млрд долларов. Dark Eagle предназначена для обеспечения армии США возможностями дальних ударов с использованием гиперзвукового планирующего блока. Разработка обусловлена модернизацией арсеналов баллистических ракет аналогичных характеристик в Китае, России и КНДР. Россия и Иран уже имели опыт запуска таких орудий в условиях боевых действий. Иранская ракета «Фаттах» предположительно разработана с помощью КНДР.

Стоимость первой батареи Dark Eagle оценивается в 2,7 млрд долларов. Это вызывает вопросы о рентабельности по сравнению с системами других стран. Большинство аналогов стоят значительно дешевле. В октябре Пентагон сообщил Bloomberg, что не проводил комплексной оценки боеспособности системы и не располагает данными по ее эффективности, поражающей способности, пригодности и выживаемости.

Dark Eagle станет первым оперативным гиперзвуковым оружием США среди всех видов войск и пятой страной с такими планирующими блоками. Гиперзвуковые блоки обеспечивают большую дальность и скорость при меньшем расходе топлива, что актуально для Европы, Ближнего Востока и Тихого океана. Российская С-500 и китайская HQ-29 способны перехватывать некоторые гиперзвуковые ракеты, но эффективность против Dark Eagle остается неизвестной из-за засекреченных характеристик американской системы.

Задержки программы увеличивают отставание США от конкурентов. Известно, что гиперзвуковые блоки применяются в тактических баллистических ракетах КНДР и корабельных противокорабельных баллистических ракетах Китая.