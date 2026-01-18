Ученые и инженеры Пенсильванского университета в США обнаружили математическую связь между обучением искусственного интеллекта, поведением пены и процессами в живых клетках.

Долгое время пену считали неподвижной, как стекло — пузырьки якобы фиксировались в стабильных положениях. Компьютерное моделирование показало обратное: пузырьки постоянно перемещаются и перестраиваются, сохраняя внешнюю форму.

Движение пузырьков математически идентично алгоритмам глубокого обучения. ИИ во время тренировки корректирует параметры градиентным спуском, не доходя до единственного "идеального" решения, а оставаясь в зоне множества рабочих конфигураций.

Такая же динамика происходит в пене. Пузырьки не скатываются в глубокие энергетические "ямы", а блуждают по плато, где много равноценных положений. Это объясняет, почему пена пружинит и адаптируется.

Исследователи Джон Крокер и Роберт Ригглман отметили поразительное совпадение. Традиционные модели пены как твердого тела не работали - реальные данные противоречили теории уже 20 лет. Принцип применим к биологии. Цитоскелет клеток постоянно реорганизуется, как пена, поддерживая структуру при изменении формы. Открытие меняет подход к адаптивным материалам.

Статья опубликована 20 ноября 2025 года в PNAS. Исследование финансировалось отделом исследований материалов Национального научного фонда (NSF) посредством грантов. Фактически, эти средства были выделены на компьютерное моделирование пены и её математический анализ.

