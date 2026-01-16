Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
This_is_the_way
Эммануэль Макрон заявил о необходимости разработки европейскими странами аналога "Орешника"
Президент Франции Эммануэль Макрон, ссылаясь на наличие у России гиперзвукового комплекса «Орешник», призвал к ускоренной разработке европейского аналога в рамках инициативы ELSA. Несмотря на наличие у Франции технологий баллистических ракет, европейская программа сталкивается с технологическими и организационными трудностями, что делает маловероятным создание сопоставимого оружия ранее середины 2030-х годов. Скорее всего, стоимость также будет иной.

Президент Франции Эммануэль Макрон (Emmanuel Macron) заявил о необходимости ускоренной разработки европейскими странами нового оружия большой дальности. Он отметил, что Европа нуждается в аналоге российского гиперзвукового баллистического ракетного комплекса «Орешник». По словам Макрона, демонстрация применения этих ракет по объектам на Украине показала, что европейские государства находятся в зоне их досягаемости.

Макрон объявил, что для создания сопоставимых возможностей запущена Европейская инициатива дальнего поражения (ELSA). Он подчеркнул, что для сохранения стратегической стабильности Европе, и в частности Франции, обладающей определенными технологиями, необходимо в сжатые сроки получить такие системы вооружений. Инициатива поддержана рядом стран, включая Германию и Великобританию.

В рамках программы возможно создание наземного ракетного комплекса средней дальности на базе французской технологической базы, используемой в баллистической ракете М51 морского базирования. М51 обладает большей дальностью и мощностью боевой части по сравнению с «Орешником». Однако ключевым отставанием Запада является отсутствие серийных гиперзвуковых планирующих боевых блоков, сопоставимых с российскими.

Реализация программы ELSA сталкивается со значительными трудностями. Опыт европейского оборонно-промышленного комплекса в реализации сложных технологических проектов часто сопровождается срывами сроков и превышением бюджета. Большинство стран-участниц не имеют компетенций в разработке баллистических ракет. Это ставит под вопрос саму возможность создания работоспособного аналога «Орешника» в обозримой перспективе.

Ожидается, что даже в случае успеха европейская программа сможет представить готовый комплекс не ранее середины 2030-х годов. Стоимость разработки и производства окажется в разы выше, чем у российского аналога. Россия сохраняет преимущество за счет непрерывного крупносерийного производства стратегических ракет и отработанных технологий гиперзвуковых боевых блоков, включая неядерное оснащение.

#россия #оружие #европа #франция #москва #разработка #макрон #орешник #брсд #париж
Источник: militarywatchmagazine.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Рассчитанные на десятилетия службы современные солнечные панели невозможно переработать
2
В Китае планируют построить гигантский стратосферный авианосец с боевой массой до 120 000 тонн
4
Popular Mechanics: Над крупнейшими китайскими городами висят пластиковые облака
2
Готовится к выпуску новая часть «Приключений Петьки и Василия Ивановича»
+
Заслуженный юрист России Иван Соловьев предупредил о новой схеме мошенников с письмами от «Госуслуг»
2
Ремейк Prince of Persia The Sands of Time получил возрастной рейтинг от ESRB
+
Eidos Montreal работает над «АААА»-игрой на базе Unreal Engine 5
1
Пользователь повредил 16-контактный разъём ускорителя Nvidia H200 Hopper стоимостью 30 000$
3
Растущая сверхмассивная черная дыра медленно лишила древнюю галактику жизни
+
Материнская компания Google достигла капитализации в $4 триллиона на фоне ажиотажа вокруг ИИ
+
ФАС предупредила за публичные прогнозы о росте цен на продукты до 30%
+
В США провели испытания ротационного детонационного прямоточного двигателя для гиперзвуковых ракет
+
Вторая газовая турбина ГТЭ-170.1 готовится к отправке на Артёмовскую ТЭЦ-2
+
Bandcamp запретила публиковать на своей площадке созданные ИИ музыкальные произведения
+
Пользователь отдал старый MacBook Pro в ремонт и получил взамен новую модель за $4000
+
RUSI: к 2030 году ВВС Китая будут располагать парком из 1000 истребителей пятого поколения J-20
1
Армии США и Литвы в ходе учений отработали нанесение ударов HIMARS по территории Беларуси
1
ASUS прекращает производить гарантийное обслуживание по международной программе в России и Беларуси
2
РИА Новости: Объявление о продаже аэропорта «Домодедово» появилось на площадке «Авито»
+
Владелец GOG назвал Windows некачественным продуктом
4

Популярные статьи

Музыкальная иностранная эстрада, популярная на излете существования СССР
19
Как собрать игровой ПК со сроком актуальности в пять лет и за разумную цену в январе 2026 года
28
Последний шанс Intel Arc — ИИ-дефицит расчистил рынок для «синих» видеокарт
4
Call of Duty в 2026 году — как жадность Xbox обрушила самый прибыльный бренд
5

Сейчас обсуждают

Муж Маэстро
17:38
какой перефос? ты чокнутый извращенец, даже не знаешь что это такое
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Обоссал Тульского Машку-Полотера и день удался
17:34
ты думаешь что твой перефорс это круто ?? чувак,ты лежишь обоссаный и пытаешься что то перефорсить.ты смешной мелкий гном питарок.далее нет смысла тебе писать.троль ты никакой.ток и посты твои про очк...
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Муж Маэстро
17:32
Ну вот посмотрите, что пишет этот чокнутый извращенец. Сейчас он про пальцы начнёт писать.
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Обоссал Тульского Машку-Полотера и день удался
17:31
А ты мочу сам слизал с морды .что тебе на еплет вчера сделали или Непрашка помог ??
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Муж Маэстро
17:30
Постоянно ты об этом писал, весь сайт видел. Ты кстати свой член нашёл?
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Обоссал Тульского Машку-Полотера и день удался
17:30
Ну я ни разу не писал что я кому то пальцы в очко сую.а ты постоянно.Пшел нахер питарок.пусть с вами .активными питарами.разбирается и прокуратура и админы.
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Муж Маэстро
17:29
Ну так это твои пальцы в очке, а не мои. Я то здесь причём? Я не виноват, что у тебя такое хобби.
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Обоссал Тульского Машку-Полотера и день удался
17:28
Питарок .Не виляй очком.все твои посты гейские сохранены про пальцы в очке и тп и как ты пишешь трахни меня под другим ником -только id палит тебя.ты известнейший защекан тут.ну а Китя щекотряс пытает...
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Муж Маэстро
17:27
Опять ты про геев. Прекращай рекламировать свои гейские наклонности. Я гетеро и люблю женщин. В отличие от тебя питара.
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Райко Хикару
17:27
Недавно менял 980ти. Видимо динозавр.
Пользователь повредил 16-контактный разъём ускорителя Nvidia H200 Hopper стоимостью 30 000$
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter