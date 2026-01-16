Президент Франции Эммануэль Макрон, ссылаясь на наличие у России гиперзвукового комплекса «Орешник», призвал к ускоренной разработке европейского аналога в рамках инициативы ELSA. Несмотря на наличие у Франции технологий баллистических ракет, европейская программа сталкивается с технологическими и организационными трудностями, что делает маловероятным создание сопоставимого оружия ранее середины 2030-х годов. Скорее всего, стоимость также будет иной.

Президент Франции Эммануэль Макрон (Emmanuel Macron) заявил о необходимости ускоренной разработки европейскими странами нового оружия большой дальности. Он отметил, что Европа нуждается в аналоге российского гиперзвукового баллистического ракетного комплекса «Орешник». По словам Макрона, демонстрация применения этих ракет по объектам на Украине показала, что европейские государства находятся в зоне их досягаемости.

Макрон объявил, что для создания сопоставимых возможностей запущена Европейская инициатива дальнего поражения (ELSA). Он подчеркнул, что для сохранения стратегической стабильности Европе, и в частности Франции, обладающей определенными технологиями, необходимо в сжатые сроки получить такие системы вооружений. Инициатива поддержана рядом стран, включая Германию и Великобританию.

В рамках программы возможно создание наземного ракетного комплекса средней дальности на базе французской технологической базы, используемой в баллистической ракете М51 морского базирования. М51 обладает большей дальностью и мощностью боевой части по сравнению с «Орешником». Однако ключевым отставанием Запада является отсутствие серийных гиперзвуковых планирующих боевых блоков, сопоставимых с российскими.

Реализация программы ELSA сталкивается со значительными трудностями. Опыт европейского оборонно-промышленного комплекса в реализации сложных технологических проектов часто сопровождается срывами сроков и превышением бюджета. Большинство стран-участниц не имеют компетенций в разработке баллистических ракет. Это ставит под вопрос саму возможность создания работоспособного аналога «Орешника» в обозримой перспективе.

Ожидается, что даже в случае успеха европейская программа сможет представить готовый комплекс не ранее середины 2030-х годов. Стоимость разработки и производства окажется в разы выше, чем у российского аналога. Россия сохраняет преимущество за счет непрерывного крупносерийного производства стратегических ракет и отработанных технологий гиперзвуковых боевых блоков, включая неядерное оснащение.