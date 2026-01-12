На острове Эвия археологи раскопали неизвестный храм VII века до н.э., внутри которого найдены алтари и богатые дары, включая ювелирные изделия

При проведении раскопок на греческом острове Эвия, недалеко от известного храма Артемиды Амарисии, археологи обнаружили ранее неизвестное культовое сооружение. Храм, датируемый VII веком до н.э., имеет длину около 30 метров, что характерно для храмовой архитектуры того периода.

Внутри здания исследователи нашли множество конструкций, включая несколько очагов, служивших алтарями. Наиболее примечательна алтарная конструкция в форме подковы. Мощные слои золы с большим количеством обожжённых костей указывают на её интенсивное и длительное использование.

Среди находок выделяются богатые приношения: коринфские алебастровые сосуды, аттические вазы, ритуальные кувшины местного производства. Особую ценность представляют украшения из золота, серебра, янтаря и кораллов, а также восточные амулеты и металлическая фурнитура.

Конструкция храма, возведённого из сырцового кирпича на каменном фундаменте, свидетельствует, что местность в период строительства была заболоченной. Следы пожара привели к позднейшим перестройкам, включая возведение защитных кирпичных перегородок и добавление нового помещения в конце VI века до нашей эры.

В более древних слоях, предшествующих храму, обнаружены бронзовые геометрические фигурки быков и барана, а также глиняная голова быка микенского периода. Исследование нижних уровней показывает, что культовая деятельность на этом месте началась ещё в IX веке до н.э., вскоре после окончания микенской эпохи.

Дальнейшие работы на холме выявили остатки массивных укреплений раннего бронзового века, принадлежавших системе обороны доисторического поселения. Таким образом, данное место являлось важным религиозным центром на протяжении многих столетий.