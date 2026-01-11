Сайт Конференция
В египетском Сохаге обнаружен древний комплекс византийского монастыря
В Сохаге обнаружен комплекс византийского монастыря с церковью, кельями и хозяйственными постройками, раскрывающий детали жизни раннехристианской общины.

Египетская археологическая миссия обнаружила в районе Тема остатки полноценного монастырского жилого комплекса византийской эпохи, проливающие свет на жизнь раннехристианской общины в Верхнем Египте.

Находка была сделана на участке Аль-Карья би аль-Дувейр. Учёные расчистили фундаменты нескольких глинобитных строений, формировавших единый монастырский ансамбль. Министр по туризму и древностям Шериф Фаузи отметил, что подобные открытия подчёркивают богатство и разнообразие наследия Египта и способствуют развитию культурного туризма.

Архитектурный план комплекса свидетельствует о продуманной организации. Обнаружены прямоугольные постройки с залами, нишами для молитв и небольшими сводчатыми кельями. Сохранились следы штукатурки на стенах и полах. В южной части некоторых зданий найдены дворы с входами, а также остатки круглых конструкций, возможно, служивших общими столами для трапез.

Византийский монастырь, Аль-Карья би-аль-Дувейр, Египет. Источник: archaeology.org

Особый интерес представляет крупное глинобитное строение размером 14 на 10 метров, идентифицированное как главная церковь комплекса. В ней выделяются неф, хоры и святилище полукруглой формы. В нефе сохранились основания столбов, поддерживавших центральный купол.

Среди находок — амфоры для хранения с надписями на плечиках, коллекция остраконов с коптскими текстами, предметы быта и фрагменты известняковых панелей с резными коптскими надписями. Также обнаружены бассейны из кирпича и известняка, покрытые красной штукатуркой, вероятно, использовавшиеся для хранения воды или ремесленных нужд.

Открытие предоставляет уникальные данные об организации, быте и духовной жизни монастырской общины византийского периода в Верхнем Египте и подтверждает растущее археологическое значение региона Сохаг.

#находки #археология #раскопки #христианство #византия #египед #древние города #монастырь #церковь #община
Источник: archaeology.org
