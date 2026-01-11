Исследование плазменных торов вокруг молодых звезд позволяет изучать их космическую погоду и оценивать обитаемость планет.

Исследование необычных изменений яркости молодых звезд позволяет изучить их магнитные поля и потоки частиц, что критически важно для понимания условий на других планетах.

Ученые нашли метод изучения космической погоды у удаленных звезд. Наблюдая странные периодические спады яркости у молодых звезд типа "М", астрономы могут анализировать поведение заряженных частиц в их окрестностях. Эти частицы формируют космическую погоду, оказывающую прямое влияние на формирующиеся планеты.

Большинство звезд класса "М" (звёзды с температурами 2500—3800 K), которые меньше и холоднее Солнца, обладают каменистыми планетами. Многие из этих миров непригодны для жизни из-за мощного излучения и вспышек. Однако такие системы служат полигоном для исследования того, как звезды формируют среду вокруг себя.

Ранее причина периодического мерцания некоторых молодых М-карликов была неясна. Новый анализ показал, что затемнения связаны с крупными скоплениями плазмы, удерживаемыми магнитным полем звезды. Вращение светила организует это вещество в тороидальную структуру.

Этот плазменный тор действует как естественная космическая погодная станция. Он позволяет определить распределение вещества, его движение и силу воздействия магнитного поля звезды. Подобные структуры, по оценкам, присутствуют у не менее 10% молодых М-карликов.

Изучение таких объектов даст новое понимание роли звездной активности в формировании условий на экзопланетах. Это ключевой фактор для оценки потенциальной обитаемости миров за пределами Солнечной системы.