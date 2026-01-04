Система видеоаналитики от NtechLab интегрирована в комплекс «Безопасная республика» для поиска людей и раскрытия преступлений.

Власти Кабардино-Балкарской Республики интегрировали в аппаратно-программный комплекс «Безопасная республика» систему видеоаналитики на основе искусственного интеллекта от компании NtechLab. Решение предназначено для оперативного поиска пропавших людей и идентификации преступников.

Технология анализирует видеопоток с уличных камер в режиме реального времени, обеспечивая распознавание лиц и силуэтов с точностью свыше 99,9%. Внедрение системы направлено на повышение эффективности предотвращения правонарушений и создание единого интеллектуального контура безопасности.

Пилотное использование ИИ-аналитики в Нальчике является частью региональной стратегии по цифровизации правоохранительной деятельности. Руководство республики отмечает растущие потребности в безопасности в связи с увеличением населения и туристического потока.

В 2026 году планируется расширить зону покрытия системы видеонаблюдения с ИИ-аналитикой на другие населённые пункты региона. Также рассматривается возможность применения технологий для мониторинга дорожной инфраструктуры и экологического контроля.

Компания NtechLab, технологический партнёр «Ростеха», уже реализует аналогичные проекты в Нижегородской, Новосибирской, Самарской областях и Ямало-Ненецком автономном округе, демонстрируя масштабируемость решения.