Калининградский янтарный комбинат (входит в «РТ-Финанс», Россия) заключил новый двухгодичный контракт с отраслевым кластером. По условиям соглашения, ежегодный объём поставок необработанного янтаря для местных предприятий увеличен в два раза — до 55 тонн. Это первая мера в рамках новой стратегии холдинга, призванная стимулировать глубокую переработку сырья внутри региона.

Калининградский янтарный комбинат, входящий в холдинг «РТ-Финанс» Госкорпорации Ростех, удваивает объём поставок янтаря-сырца для местных переработчиков. Согласно новому контракту, с ассоциацией «Кластер янтарной промышленности Калининградской области», рассчитанному на 2 года, ежегодно будет отгружаться 55 тонн сырья в полном ассортименте размеров и видов. Общий объём поставок по контракту составит 110 тонн.

Данное решение, согласованное при участии губернатора области Алексея Беспрозванных, является пилотной мерой обновлённой стратегии комбината до 2036 года и направлено на поддержку региональных предприятий. Механизм прямых поставок, действующий с 2021 года как исключение из биржевой политики продаж, предусматривает фиксированную стоимость сырья с дисконтом и обязательство его стопроцентной переработки на территории России.

За период действия более ранних соглашений кластеру было отгружено 81 тонна янтаря, максимальный объём в 26 тонн пришёлся на текущий год. Новый контракт позволит переработчикам, которые объединены в ассоциацию под управлением центра «Мой бизнес», планировать производственную деятельность на долгосрочный период.

С момента перехода под управление Ростеха годовой объём добычи на предприятии вырос с 250 до 712 тонн. В модернизацию производства было инвестировано 3,5 млрд рублей. Стратегия развития комбината предусматривает дальнейший рост добычи, увеличение доли сырья для внутренней переработки и расширение розничных продаж готовой продукции.