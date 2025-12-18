Ученые из Университета Колорадо в Боулдере (США) и Института Макса Планка (Германия) выяснили, что яркое представление события, которое никогда не происходило, активизирует нейронные изменения.

Исследование, опубликованное в журнале Nature Communications, доказывает, что воображение способно напрямую влиять на работу мозга и, как следствие, на поведение человека. Ученые из Университета Колорадо и Института Макса Планка выяснили, что яркое представление события, которое никогда не происходило, вызывает активные изменения в нейронных сетях.

В эксперименте приняли участие 50 человек. Сначала они составили список из 30 знакомых, ранжированных по степени симпатии. Затем, находясь в аппарате МРТ, участники должны были в течение 8 секунд ярко представлять себе положительный или отрицательный опыт общения с человеком из середины этого списка — тем, к кому они не испытывали сильных эмоций.

Последующие тесты продемонстрировали сдвиг в предпочтениях. Участники начинали испытывать большую симпатию к тем людям, с которыми они лишь воображали положительное взаимодействие. Это произошло несмотря на отсутствие реального опыта общения с ними в ходе исследования.

Анализ данных МРТ выявил нейронный механизм этого эффекта. При представлении неожиданно положительного сценария активировалась вентральная часть полосатого тела — область мозга, связанная с ошибкой прогнозирования вознаграждения. Одновременно с этим активировалась дорсомедиальная префронтальная кора, отвечающая за память. Эта связь позволяет мозгу «запоминать» воображаемый опыт, как если бы он был реальным.

Полученные данные указывают на то, что воображение является не пассивным процессом, а активным инструментом обучения. Оно может формировать наши ожидания и будущий выбор, меняя нейронные пути. Этот механизм объясняет, почему методики визуализации, часто используемые в психотерапии, могут быть эффективны.